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Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseldi! ABD Başkanı isteğini sert dille iletti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istediği iddia edildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da suikasta uğrayarak şehit edilmesi bölgedeki gerilimi artırdı.

İsrail ile Hamas arasında devam eden ancak bir türlü çözüme ulaşmayan ateşkes görüşmelerini de sekteye uğratan suikast sonrası ABD'den yeni bir hamle geldi.

"HALİHAZIRDA YAPILACAK EN ÖNEMLİ ŞEY"

İsrail Kanal 12 Televizyonunun isimlerini açıklamadığı 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla aradı. ABD Başkan, Netanyahu'dan esir takası anlaşmasını imzalamasını istedi ve bunun halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu vurguladı.

Görüşmede Biden'ın sert bir üslup takındığı belirtildi. Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.

Taraflar ayrıca Hamas lideri İsmail Heniyye suikastına karşılık İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da görüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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