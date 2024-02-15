Biden mı Trump mı? Putin tarafını seçti

Rusya lideri Putin, son röportajında önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD seçimlerinin hatırlatıldığı Putin, "Biden mı Trump mı?" sorusuna ise "Biden. Daha deneyimli ve daha öngörülebilir. O, eski usul bir politikacı." karşılığını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'in muhabirine verdiği, Kremlin tarafından yayınlanan mülakatında, Ukrayna savaşı ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a geçen hafta verdiği röportajla ilgili değerlendirmede bulundu.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMASI GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDER"

Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığından endişe duyduklarını belirten Putin, "Çünkü bu bizim güvenliğimizi tehdit eder. NATO'nun doğuya genişlememesi konusunda sürekli aldatılıyoruz. Beş genişleme yaptılar, tam bir aldatmaca." ifadesini kullandı.

PİŞMAN OLDUĞU TEK KONU

Rusya'nın Ukrayna konusunda önce barışçıl girişimlerde bulunduğunu ancak Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda da kandırıldığını vurgulayan Putin, "Pişman olduğumuz tek konu, muhatabımızın düzgün insanlar olduğunu düşünerek faal eylemlerimize daha erken başlamamış olmamızdır." dedi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyona Donbas'ta yaşanan gelişmeler nedeniyle başladığını belirterek, "Bugünkü Ukraynalı yetkililerin Minsk anlaşmalarını uygulamayı tamamen reddetmesi fiilen tetikleyici bir unsurdu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'Lİ GAZETECİYE VERDİĞİ RÖPORTAJI DEĞERLENDİRDİ

ABD'li gazeteci Carlson'ın geçen hafta yayınlanan röportajda fazla yumuşak davrandığı yönündeki değerlendirmelere değinen Putin, "Carlson'ın tehlikeli birisi olduğunu düşünüyorum. Agresif davranacağını ve sert sorular soracağını düşündüm. Bunu istiyordum çünkü benim de böylelikle sert cevaplar verme imkanım olacaktı." ifadesini kullandı.

Putin, Carlson'ın bunun yerine farklı bir taktik kullandığını belirterek, "Birkaç kez sözümü kesmeye çalıştı ama yine de Batılı bir gazeteciye göre şaşırtıcı bir şekilde sabırlıydı." dedi.

"BIDEN DAHA DENEYİMLİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR"

Putin, ABD başkanı olarak Joe Biden'ı mı Donald Trump'ı mı görmek istediği sorusuna, "(Joe) Biden. Daha deneyimli ve daha öngörülebilir. O, eski usul bir politikacı. Ancak Amerikan halkı hangi lideri seçerse onunla çalışacağız." cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın, ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerinin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda kendine has görüşlere sahip olduğunu kaydetti.