Biden'ın zihinsel durumu ve oğlunun davası ABD seçimlerini nasıl etkileyecek?

ABD Başkanı Joe Biden'ın zihinsel durumunun sağlıksız olduğu iddiaları ve oğlu Hunter Biden'ın yargılandığı dava, Donald Trump'ın elini güçlendiriyor.

ANKARA - ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık seçimleri için rekabet devam ederken Joe Biden'ın sağlık durumunun ve Hunter Biden'ın yargılandığı davalar gündem oluyor.

Sık sık olayları ve isimleri karıştırmasıyla gündeme gelen Biden'ın zihinsel durumunun Başkanlık görevine devam etmesi için uygun olmadığı iddia ediliyor.

Son olarak 11 Haziran'da Beyaz Saray'da düzenlenen Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde herkes dans ettiği sırada bir süre donakalan Bİden'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada konuşulan konulardan biri de Trump'ın 2019'da Biden için "Bu bunak ülkeyi yönetemez" demesi.

Biden, 6 Haziran'da da Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Fransa'da düzenlenen törende olmayan bir koltuğa oturmaya çalışmıştı.

THE ECONOMIST: BİLİŞSEL YETENEKLERİNİ TAMAMEN KAYBETTİ

The Economist, Biden’ın bilişsel yeteneklerini tamamen kaybettiğine ilişkin Beyaz Saray’dan yükselen sesler olduğunu iddia etti. Ayrıca Donald Trump'ın sus payı davasında suçlu bulunmasına rağmen Trump destekçileri, bu davayı siyasi bir dava olarak görüyor.

Ancak The Economist, Hunter Biden'ın ateşli silah edinirken uyuşturucu kullandığını gizlemek dahil 3 suçlamadan yargılandığı davada suçlu bulunmasının da Trump'ın elini güçlendirdiğini iddia etti. Ayrıca Hunter Biden, vergi kaçırdığı iddiasıyla bir davada daha yargılanıyor.

Donald Trump'ın seçim ofisi ise Hunter Biden'ın yargılandığı davayı, Biden yönetiminin işlediği daha ciddi suçları gözlerden uzaklaştırmak için yürütülen bir süreç olarak tanımladı.

Biden’ın avukatı Abbe Lowell, davanın savcısını Trump destekçilerinin baskısına boyun eğmekle suçluyor.

REUTERS'TAN OY TAHMİNİ

Reuters ise Trump'ın da Biden'ın da çeşitli davalarla karşı karşıya olduğunu ancak adayların oy oranlarının neredeyse eşit gözüktüğünü vurguladı.

BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher de "Hunter'ın uluslararası iş ilişkileri ve başkanla olan mali bağları, Joe Biden’ı sürekli Cumhuriyetçilerin merceğinde kalmasına yol açtı. Bu dava seçime giden başkana daha fazla zarar verebilir" dedi.

BBC'nin Washingyon muhabirlerinden Gary O'&Donoghue de Cumhuriyetçilerin Hunter Biden'ı Joe Biden'ın yumuşak karnı olarak gördüğünü ve Eylül ayındaki duruşmadan sonra Trump'ın oylarının artabileceğini ifade etti.