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Bir ilk olacaktı! Yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avustralya'da ilk yerli yörünge roketi kalkışı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Roket, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. "Eris" adlı roket 14 saniye havada kalabildi.

Avustralya'da ilk yerli yörünge roketi için test uçuşu yapıldı.

Gilmour Space tarafından üretilen Eris adlı roket, Queensland eyaletindeki Whitsunday Bölgesi'nde bulunan Bowen Uzay Üssü'nden kalkışından kısa bir süre sonra düştü.

Bir ilk olacaktı! Yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldı - 1. Resim

14 SANİYE SONRA YERE ÇAKILDI

Roket 14 saniye havada kalabildi. Söz konusu fırlatma Avustralya'da tasarlanan ve üretilen ilk yörünge roketi olması nedeniyle başarısız olsa da önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Gilmour Space tarafından yapılan açıklamada, Eris'in 14 saniyelik uçuşunun Avustralya'yı düzenli olarak yörüngeye uzay aracı fırlatan 6 ülkeden biri yapmak için önemli bir adım olduğu ifade edilerek, "İlk test uçuşu, özellikle de fırlatma için 18 aylık uzun bir bekleyişin ardından güçlü bir sonuç. Avustralya'nın egemen uzay kabiliyeti için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" denildi.

Bir ilk olacaktı! Yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldı - 2. Resim

Şirketin CEO'su Adam Gilmour, fırlatma denemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mutluyum. Elbette daha uzun bir uçuş süresi isterdim ama bundan memnunum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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