Blinken'i İsrail'i desteklediğine pişman etti! Canlı yayında haykırdı: Gazze kasabı

Gazze'de katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, canlı yayında Filistin destekçisi katılımcılar tarafından "Hind Receb 6 yaşındaydı. Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle protesto edildi.

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldırılarına devam ediyor. 7 aydır kadın, çocuk ve bebek demeden sivilleri hedef alan İsrail, soykırım suçunu dünyanın gözünün içine baka baka işliyor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırıların en büyük destekçisi gerek silah gerek ise diplomatik yardımla ABD oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e vermiş olduğu destek nedeniyle bugün Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada canlı yayında "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle protesto edildi.

CANLI YAYINDA BLINKEN'E PROTESTO

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verirken konuşması protestolarla bölündü.

İSRAİL 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KATLETTİ

ABD Dışişleri Bakanı konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." diye bağırdı.

"SEN BİR SAVAŞ SUÇLUSUSUN"

Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile “Blinken bir savaş suçlusudur.” diye slogan attı.

Aralıklarla yapılan 3 ayrı protesto eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.

ÖLMEMEK İÇİN YALVARMIŞTI

İsrail, şubat ayında Gazze'de bir aracı hedef almıştı. Araçta akrabalarıyla birlikte bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesi sonucu ulaşılan araçta Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.