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    • Haberler > Dünya > Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hava, kara ve denizden ateş altına altığı Gazze'de bombalardan kurtulan Filistinliler açlık krizinin yanında, çöp dağlarının arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze sokaklarında biriken on binlerce ton çöp ve atık, fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları ile birçok hastalığa neden oluyor.

    Yıllardır İsrail ablukası altında olan ve 4 ayı aşkın süredir de hava, kara ve denizden saldırılara sahne olan Gazze'de, açlık krizi derinleşirken, belediye hizmetlerinin sağlanamaması sonucu çevrede çöp ve çeşitli atıkların neden olduğu kirlilik de artıyor.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 1. Resim

    Gazze Şehri'nin batısında Filistinli mültecilerin kaldığı Sahil Kampı'nda yaşayan gençlerden Bilal Abdullatif, "Acımasız saldırıların devam etmesi belediyenin çalışmalarını sekteye uğrattı ve sokaklarda ve mahallelerde dayanılmaz atık birikmesine neden oldu" diyerek, Gazze şehrinin merkezindeki el-Vahde Caddesi'ndeki geçici Yermuk çöplüğünün yanından olabildiğince çabuk geçmek için aceleyle yürüdüğünü dile getirdi.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 2. Resim

    KOKULAR ARTIK BAŞ DÖNMESİNE NEDEN OLUYOR

    Çöp depolama alanının yanından geçerken, büyük miktarlarda katı atığın birikmesi sonucu çevreye yayılan kötü kokular sebebiyle baş ağrısı ve dönmesi hissettiğini aktaran Abdullatif, "Atık her yere yayıldı ve kokusu havaya yayılıyor. Sadece bu da değil, böceklerin, kemirgenlerin ve bulaşıcı hastalıkların da yayılmasına neden oldu" dedi.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 3. Resim

    SAĞLIK FELAKETİNİN HABERCİSİ

    Gazze'nin doğusundaki eş-Şucaiyye Mahallesinde yerinden edilen 45 yaşındaki Siham el-Kıta, yaşananların büyük bir sağlık ve çevre felaketinin habercisi olduğunu ifade ederek, "Saldırılardan önce toplanan, taşınan ve ayrıştırılan atıklar, şimdi Filistinliler arasında birikerek çeşitli hastalıklarla sağlıklarını tehdit ediyor. Atıklar, fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına ve birçok hastalığa neden oluyor" diye konuştu.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 4. Resim

    Gazze'de ilaç yokluğu ve okulların çevresinde atıkların birikmesi nedeniyle küçük çocukların birçok bağırsak ve cilt hastalığına yakalandığına dikkati çeken Kıta, yaşanan atık krizine acil bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 5. Resim

    80 BİN TON ÇÖP VE ATIK BİRİKTİ

    Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsni Muhenna, belediye ekiplerinin katı atıkları, Cuhr ed-Dik depolama sahasına aktaramaması nedeniyle Yermuk depolama sahası ve çevresinin artık herhangi bir ilave katı atık miktarını alamayacağını belirtti.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 6. Resim

    Gazze kentindeki koşulları "felaket" olarak niteleyen Muhenna, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana şehrin doğu sınırında bulunan ana atık depolama alanına taşıma işleminin durdurulması nedeniyle yaklaşık 80 bin ton çöp ve atık biriktiğini kaydetti.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 7. Resim

    ULUSLARARASI KURULUŞLARA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

    Bölgedeki atık krizinin, İsrail'in yoğun saldırıları sebebiyle güvenlik koşulları, atıkları toplamak için kullanılan araç ve kamyonlar için gereken yakıtın tükenmesi ve bu araçların saldırılarda yok edilmesinden kaynaklandığı vurgulayan Muhenna, yıkıcı İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun, Gazze belediyesine ait çeşitli sektörlerde hizmet veren 90 aracı imha ettiğini aktararak, bu durumun temel hizmetlerin neredeyse tamamen aksamasına neden olduğunu vurguladı.

    Bombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - 8. Resim

    Belediye yetkilisi Muhenna, İsrail'in yıkıcı saldırılarını durdurarak, vatandaşlara temel hizmetleri sunmaya devam etmek için makine, teçhizat ve yakıt sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlara, acil müdahale çağrısında bulundu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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