Durum çok ama çok kritik! Gazzeli anne: Çocuklarıma süt bulmakta zorlanıyorum

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de durum her gün gittikçe daha da kötüye gidiyor. Gazze Şeridi'nde dördüz bebek dünyaya getiren Filistinli anne çocuklarına süt bulmakta zorlandığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinlilerin temel gıda malzemelerine ulaşması imkansıza yakın bir noktada. Gazze'nin tamamına yayılmış "gıda krizi"ine ek olarak kuzeyde yaşayan Filistinliler yiyecek hiçbir şey bulamadıkları için şiddetli açlıkla mücadele ediyor.

"ÇOCUKLARIMA SÜT BULMAKTA ZORLANIYORUM"

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde dördüz doğuran İman el-Mısri, 2 aylık bebekleriyle yaşam mücadelesi veriyor. Deyr el-Balah kentindeki Birleşmiş Milletler’e ait bir okulda ailesiyle birlikte yaşayan Mısri, zor şartlarda hayatta kaldıklarını söyledi.

Hamileyken ailesiyle birlikte sığındıkları Beyt Hanun Hastanesi'nden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na gittiklerini belirten Mısri, daha sonra ise sığınma merkezine dönüştürülen bir okula yerleştiklerini ifade etti. Mısri, "Sığınma merkezinde bir süre kaldıktan sonra hamileliğimin sekizinci ayında doğum semptomları gösterdim. İsrail saldırıları nedeniyle büyük zorluklarla Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki El Awda Hastanesi'ne gittik. Orada sezaryenle Yasser, Tia, Linn ve Muhammed’i doğurdum" dedi.

Yetersiz beslenme ve gerekli ilaçların bulunamaması nedeniyle bebeklerden birinin solunum rahatsızlığı yaşadığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirten Mısri, "Dördüzler doğduktan sonra durumun çok tehlikeli olması nedeniyle bizi hastaneden barınma merkezine götürecek araba ya da ambulans bulamadık, bu yüzden eşeklerin çektiği arabaları kullanmak zorunda kaldık. Sığınma merkezinde çocuklarım için hijyen, ısınma, yiyecek ya da bebek bezi yok. Onlara süt ve yiyecek bulmakta zorlanıyorum” şeklinde konuştu.

Toplam 9 çocuğunun olduğunu ifade eden Filistinli anne, yardım kuruluşlarına ailesinin güvenli ve temiz bir merkeze götürülmesi, çocuklar için süt ve battaniye dağıtılması çağrısında bulundu.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ BÜYÜYOR

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de kurulan çarşıda az miktarda meyve, etraftan toplanmış otlar ve çürümüş patatesleri satın alan Filistinliler bunları kullanarak yapacakları basit yemeklerle açlıklarını dindirmeye çalışıyor.

Cibaliye'deki çarşıda konuşan Ebu Kusay Ebu Nasır açlıklarını dindirebilecek herhangi bir yiyeceğin olmadığını söylerken "Buğday yedik, arpa yedik, şimdi belki yiyebiliriz diye darı almaya çıktım ama yok. Dünden beri birkaç hurma ile duruyorum ve açım. Çocuklarım aç ve yemek istiyorlar ancak çarşıda alabileceğim hiçbir şey yok, darı bile yok." dedi.

Ebu Nasır, "Kuzeye "insani aranın" ilk günü olan 24 Kasım günü yardım ulaştı. Başka da hiçbir zaman buraya yardım ulaştırılmadı. Kim kuzeye her 10 günde bir yardım gidiyor diyorsa yalan söylüyordur. Ne Beyt Lahiya, ne Cibaliye, ne de Beyt Hanun'a 90 gündür hiçbir şey ulaşmıyor." diyerek kuzeye yardımların ulaşmadığının altını çizdi.

Cibaliye'de bir okula sığınan Ümmü Mazin el-Mısri ise şiddetli açlık sebebiyle çocuklar başta olmak üzere bölgedeki insanların hastalanmaya başladığını dile getirirken Filistinlilerin şeker ve tansiyon düşüklüğü ile mücadele etmek zorunda kaldığını ve durumun çok kötü olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi.