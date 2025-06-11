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Bosna Hersek Meclis oturumuna yılan engeli! Yetkililer harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bosna Hersek Meclis oturumuna yılan engeli! Yetkililer harekete geçti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonda bir yılan görülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Bulunan yılan salonda kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer yakalamak için harekete geçti.

Bosna Hersek meclis salonunda bulunan yılan, oturumun ertelenmesine sebep oldu.

SALON DETAYLI ARAMA İÇİN BOŞALTILDI

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna'daki parlamento binasında yapılması planlanan Halklar Meclisi oturumunun salonda yılanın fark edilmesi üzerine ertelendiği belirtildi.

Oturum öncesi salonda küçük bir yılanın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, daha detaylı araştırma yapılması için salonun boşaltıldığı ifade edildi.

Bosna Hersek Meclis oturumuna yılan engeli! Yetkililer harekete geçti - 1. Resim

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, salonda bulunan yılanın bir çalışan tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü.

Meclis salonunda bulunan yılan, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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