İsrail askerlerine sponsor olması ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle boykot edilen Domino's Pizza yeni bir skandal ile gündeme geldi. Pizza soslarında, insan sağlığı açısından son derece riskli olan etilen oksit tespit edilmesinin ardından ABD'li tüketiciler markaya farklı bir boykot çağrısı başlattı.

Dünyanın en büyük pizza zincirlerinden ve İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle boykot markaları arasında yer alan Domino's, Tayvan'da ortaya çıkan ve sosyal medyada hızla yayılan bir skandalla sarsılıyor.

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi, ABD'den ithal edilen Domino's pizza sosu konsantresinde kanserojen bir madde olan etilen oksit tespit edildiğini duyurdu. Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bu hafta yeniden viral olan haberler, Amerikalı tüketicileri markayı boykot etme çağrısına yöneltti.

Boykot üzerine boykot! Dominos Pizzanın soslarındaki kanserojen madde yeniden gündemde

19 TONLUK PARTİ SINIRDA KALDI

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi’nin denetim raporlarında yer alan bilgilere göre, ABD'li Kagome Co., Ltd. tarafından ithal edilen bir parti Domino's pizza sosu konsantresi, belirlenen standartlara uymadı. Toplam 19.050,9 kilogramlık (yaklaşık 19 ton) sosta, insan sağlığı için son derece tehlikeli kabul edilen etilen oksit kalıntısına rastlandı.

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi, bu tehlikeli kimyasalın muhtemelen sosun içinde kullanılan baharatlardan kaynaklandığını belirtti ve partinin tamamı imha edilerek tüketicilere ulaşması engellendi.

ETİLEN OKSİT: TAYVAN İÇİN 'SIFIR TOLERANS', ABD İÇİN 'LİMİTLİ İZİN'

Skandalın en dikkat çekici yönünü ise, ülkelerin kimyasal maddeye olan yaklaşımlarındaki büyük fark oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından 1. grup kanserojen olarak sınıflandırılan etilen oksit için Tayvan, sıfır tolerans politikası uyguluyor. Yani gıda ürünlerinde bu maddeden hiçbir kalıntıya izin verilmiyor.

Buna karşın ABD, etilen oksitin özellikle baharatlar, bitkisel ürünler, susam tohumları ve benzeri kurutulmuş gıdaların hasat sonrası dezenfeksiyonu için kullanılmasına izin veriyor. ABD federal düzenlemelerine göre, çoğu gıdada milyonda 7 parçaya (ppm) kadar kalıntı limitine izin verilirken, ceviz gibi ürünlerde bu limit 50 ppm'e kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısına neden olabilen etilen oksitin uzun süreli maruziyette kanser riskini artırdığını, genetik ve üreme sistemine zarar verebileceğini belirtti. Ancak Çin'in de dahil olduğu birçok ülkenin aksine, ABD ve Kanada gibi az sayıda ülkenin bu maddeyi baharat sterilizasyonu için hâlâ kullanmasına izin verdiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYA AYAKTA: BİR DAHA ASLA DOMİNO'S YEMEM

Tayvan'daki olayın detayları, iki yıl sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girince ABD'de Domino's'a karşı büyük bir tepki oluştu. Binlerce kullanıcı, "Domino's Pizza ile işim bitti, boykot edin" ve "Sanırım bir daha asla Domino's yemeyeceğim" gibi yorumlarla boykot markasına olan güvenlerinin sarsıldığını ifade etti.

BAŞKA PESTİSİT KALINTILARI DA ÇIKTI

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi’nin kayıtlarına göre, Temmuz 2022 ile Ocak 2024 arasında denetlenen 447 parti Domino's pizza sosunun yüzde 4,03'üne denk gelen 18 partisi uygunsuz bulundu.

Etilen oksitin yanı sıra, hayvan tıbbında kullanılan bir anti-enflamatuar ilaç olan flunimin ve bazı pestisitlerin parçalanmasıyla oluşan, toksisite riski taşıyan sub-kuinon gibi pestisit kalıntıları da daha önceki denetimlerde tespit edilmişti.

