Brezilya’da iki ayrı kentte yaşanan trajik olaylarda, havuzların vakum sistemine saçları kapılan 8 ve 12 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Olaylar ülkede havuz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Brezilya’da son günlerde meydana gelen iki ayrı olay, havuzlarda vakum sistemlerinin oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Farklı kentlerde yaşanan kazalarda iki çocuk hayatını kaybetti.

SAÇLARI VAKUM SİSTEMİNE KAPILDI

İlk olay, orta batıdaki Porto dos Gaúchos kentinde yaşandı. 8 yaşındaki Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira, evlerinin havuzunda kız kardeşiyle oynarken, saçlarının vakum sistemine kapılması sonucu suyun altında kaldı. Durumu fark eden kız kardeşinin uyarısıyla aile havuza koşarak müdahale etti.

Brezilyada iki ayrı havuz faciası birden! 8 ve 12 yaşlarındaki kız çocuklarının saçları vakum sistemine kapıldı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yaklaşık 30 dakika süren kalp masajıyla kısa süreli hayata döndürülse de ikinci kalp krizi sonucu kurtarılamadı.

Benzer bir olay ise Mirassol kentinde gerçekleşti. 12 yaşındaki Laura Pereira Camargo, arkadaşlarıyla yüzdüğü sırada saçlarının havuzun vakum sistemine sıkışması sonucu su altında mahsur kaldı. Yaklaşık beş dakika sonra sudan çıkarılan Laura, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Brezilyada iki ayrı havuz faciası birden! 8 ve 12 yaşlarındaki kız çocuklarının saçları vakum sistemine kapıldı

Arka arkaya yaşanan bu iki trajedi, havuzlardaki vakum sistemlerinin güvenliği konusundaki eksiklikleri yeniden tartışmaya açtı. Yetkililer olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, olaylar ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

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