Çin'de aşırı sıcaklarla mücadele için apartmanların çatılarına alışılmadık bir sistem kuruldu. Belirli aralıklarla aşağıya doğru su püskürten sisleme sistemi, bulunduğu bölgede sıcaklığı birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düşürebiliyor. Aynı yöntemin parklarda, meydanlarda, ve otobüs duraklarında da kullandığı vurgulanırken, yetkililer projeyi vatandaşların hayat kalitesini artıran örnek uygulamalardan biri olarak değerlendiriyor.

Avrupa sıcak hava dalgalarıyla mücadele ederken, Çin'de ilginç bir serinleme yöntemi gündem oldu. Ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng kentinde, yüksek katlı apartmanların çatılarına sisleme sistemi kuruldu. Sistem, ince su damlacıkları püskürterek çevredeki havayı serinletiyor.

Bu sistemi gören hayran kalıyor! Çinden sıcak havaya dikkat çeken çözüm, dakikalar içinde serinletiyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, apartmanların çatılarından yayılan yoğun sisin sokakları ve kaldırımları serinlettiği görüldü. Kısa sürede büyük ilgi gören uygulama, şehirlerin artan sıcaklıklarla nasıl mücadele edebileceğine dair yeni bir örnek olarak gösterildi.

Bu sistemi gören hayran kalıyor! Çinden sıcak havaya dikkat çeken çözüm, dakikalar içinde serinletiyor

Sistem, "buharlaşmalı soğutma" yöntemiyle çalışıyor. Çatılara yerleştirilen yüksek basınçlı püskürtücüler, havaya çok ince su damlacıkları bırakıyor. Bu damlacıklar buharlaşırken havadaki ısıyı emiyor ve ortamın sıcaklığını düşürüyor.

SICAKLIĞI 8 DERECE BİRDEN DÜŞÜRÜYOR

Öte yandan benzer sisleme sistemleri Çin'de parklarda, meydanlarda, yaya yollarında ve otobüs duraklarında da kullanılıyor. Uzmanlara göre dış sıcaklığın 38 derece olduğu günlerde sistem, bulunduğu bölgede sıcaklığı 5 ila 8 derece arasında azaltabiliyor.

Su damlacıkları çok küçük olduğu için kısa sürede buharlaşıyor ve çevreyi ya da yayaları ıslatmıyor. Ayrıca sistem, geleneksel klimalara göre çok daha az elektrik tüketiyor.

Bu sistemi gören hayran kalıyor! Çinden sıcak havaya dikkat çeken çözüm, dakikalar içinde serinletiyor

Son yıllarda Çin'de sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi ve şehirlerde betonlaşmanın oluşturduğu "ısı adası" etkisi nedeniyle bu tür çözümlere olan ilgi arttı. Özellikle yoğun nüfuslu apartmanlarda yaşayanlar için sistemin önemli bir rahatlama sağladığı belirtiliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, projeyi vatandaşların hayat kalitesini artıran örnek uygulamalardan biri olarak değerlendirdi. Bazı uzmanlar su tüketimi konusunda endişelerini dile getirse de, sistemi savunanlar kullanılan su miktarının oldukça düşük olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının artmasıyla birlikte bu tür enerji tasarruflu serinletme sistemlerinin gelecekte daha fazla şehirde kullanılabileceğini belirtiyor.

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