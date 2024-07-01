Bu yarışma çok tartışılır! 370 kedi öldürdüler, birinciye ödül verdiler

Yeni Zelanda'da düzenlenen 'kedi avı' yarışmasında toplam 370 kedi öldürüldü, 65 kedi öldüren bir kişi ise 500 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 10 bin lira) ödül kazandı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Canterbury bölgesinde tartışmalara neden olan bir yarışma düzenlendi. Etkinliğin organizatörü Matt Bailey, 'domuz avı' olarak başlayan yarışmanın artan yaban kedisi sayısı fark edilince 'kedi avı' yarışmasına döndüğünü söyledi.

Toplam 370 yabani kedinin öldürüldüğü yarışmada, bir kişi ise 65 kedi öldürerek 500 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 10 bin lira) değerindeki ödülü kazandı.

ORGANİZATÖR YILDA 40 KEDİYİ ÖLDÜRÜYORMUŞ

Çiftliğine taşıdığı hastalıklar nedeniyle yıl içerisinde 40 kediyi öldürdüğünü söyleyen Bailey, bunun yeni bir durum olmadığını ama Yeni Zelandalıların kedileri çok sevdiği için bu yarışmanın birçok tartışmaya neden olduğunu belirtti.

Bailey, kırsal alanlarda terk edilen kediler nedeniyle azalan kuş ve kertenkele sayısına işaret ederek, insanların kedileri kırsal alanlara atmasını engellemek için yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.