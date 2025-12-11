Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, artan toplumsal memnuniyetsizlik gerekçesiyle istifa etti.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 6 öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene 130 yıl hapis cezası verildi

"VATANDAŞ ENERJİSİ DESTEKLENMELİ"

Jelyazkov, parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası