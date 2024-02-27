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    • Haberler > Dünya > Burkina Faso'da kiliseden sonra cami saldırısı: 14 ölü

    Burkina Faso'da kiliseden sonra cami saldırısı: 14 ölü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Burkina Faso&#039;da kiliseden sonra cami saldırısı: 14 ölü
    Afrika, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Afrika ülkesi Burkina Faso'da 15 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından camiye saldırı düzenlendi. Olayda imamın da aralarında bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

    Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Natiaboani kentinde bir camiye 25 Şubat'ta kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği duyuruldu.

    Açıklamada, saldırıda imamın da aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    KİLİSEYE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

    Ülkenin doğusunda yine 25 Şubat'ta Essakane kentindeki bir kilise pazar ayini sırasında saldırıya uğramış, olayda 15 kişi ölmüştü.

    Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi. Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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