Rusya, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nde görev yapan bütün personelini güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Rosatom Başkanı Alexey Likhachev, 600’den fazla çalışanın ülkeye geri getirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ndeki Rus personelin tamamen tahliye edildiğini duyurdu. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te basın mensuplarına konuşan Likhachev, bölgede artan askeri gerilim nedeniyle yürütülen tahliye sürecinin tamamlandığını belirtti.

600'Ü AŞKIN ÇALIŞAN RUSYA'DA

Likhachev, çatışmaların başlamasının ardından 600’ü aşkın çalışanın güvenli şekilde Rusya’ya getirildiğini ifade ederek, tahliye edilen personelin şu anda dinlenme sürecinde olduğunu söyledi. Santral sahasında yalnızca gönüllü olarak görevine devam eden sınırlı sayıda personelin kaldığını kaydeden Likhachev, Buşehr’de 20, Tahran’da ise 4 kişinin bulunduğunu aktardı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hedef alınan tesisin, bölgedeki hassas dengeler nedeniyle riskli bir noktaya geldiğine dikkat çekildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıları sert bir dille eleştirerek, santraldeki durumun tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uluslararası toplumu uyardı.

Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

