İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda bir adam, pistin güvenlik duvarını aşarak park halindeki bir ABD C-130 kargo uçağına tırmandı ve gövdesine ve kanadına baltayla saldırdı. Olay sonrası uçakta büyük hasar meydana geldiği ve uçuşların bir süre durduğu ifade edildi.

İrlanda’daki Shannon Havalimanı’nda güvenliği aşan bir kişi park halindeki bir C-130 Hercules uçağına çıktı.

Güvenlik zafiyetleri arasında uçağın tepesine çıkan şüpheli elindeki balta ile uçağa vurmaya başladı.

Şüpheli ABD askeri uçağının kanadına tırmanarak gövdesine ve kanadına baltayla saldırdı.

Saat 09.45 civarında, havalimanının yasaklı bir bölgesinde bir kişinin görülmesi üzerine alarm verildi.

Erkek olduğu anlaşılan şahıs, havaalanındaki uzak bir taksi yolunda park halinde bulunan bir ABD Hava Kuvvetleri C130 Hercules askeri nakliye uçağının yanında görüldü.

C130 uçağının tepesine çıktı, balta ile defalarca vurdu! İrlanda büyük askeri güvenlik zafiyeti

UÇAKTA HASAR BÜYÜK

Uçağın kanadına tırmandığı ve aletle gövdeye hasar verdiği anlaşılıyor.

Bir kaynak, uçağın aldığı hasarın çok büyük olduğunu söyledi.

MERDİVENLE TIRMANIP GÖZALTINA ALDILAR

Adamı yakalamak ve gözaltına almak için seyyar bir merdiven kullanılması gerekti. Adam tutuklandı ve gözaltına alındı.

Havalimanı polis memurları, şahsın tesise giriş yaptığı bölgeyi tespit etmek amacıyla havalimanı çevresinde devriye gezdi.

Olay yerine havaalanı polis memurları ve Shannon Havaalanı'nın kendi itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra, o sırada havaalanında görevde olan İrlanda polisi ve İrlanda Savunma Kuvvetleri personeli de müdahale etti.

Olay yerine ayrıca üniformalı polis memurları, silahlı dedektifler ve Garda Silahlı Destek Birimi üyeleri de sevk edildi.

HAVALİMANI BİR SÜRE KAPATILDI

Güvenlik ihlali sonrasında havalimanı otuz dakikadan kısa bir süre kapalı kaldı. Operasyonlar daha sonra yeniden başladı.

Kalkış yapacak iki uçuşta hafif gecikmeler yaşanırken, Lourdes'ten gelen bir uçak, hava trafik kontrolörleri tarafından havalimanında bir güvenlik ihlali olduğu konusunda uyarıldıktan sonra bekleme pozisyonuna alındı. Yaklaşık 20 dakika sonra uçağın inişine izin verildi ve saat 10:22'de iniş yaptı.

Shannon Havaalanı Grubu sözcüsü, bu sabah yaşanan ve Garda (İrlanda polisi) müdahalesini gerektiren bir olayın ardından Shannon Havaalanı'nın faaliyetlerine yeniden başladığını doğruladı.

Sözcü "Havalimanı yaklaşık 09.50'de faaliyetlerini durdurdu ve 10.15'te tekrar faaliyete geçirdi," dedi.



