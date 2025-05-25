Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cannes Film Festivali'nin son gününde 45 bin kişi karanlıkta kalmıştı! Fransa'dan 'sabotaj' açıklaması

Cannes Film Festivali'nin son gününde 45 bin kişi karanlıkta kalmıştı! Fransa'dan 'sabotaj' açıklaması

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Cannes Film Festivali&#039;nin son gününde 45 bin kişi karanlıkta kalmıştı! Fransa&#039;dan &#039;sabotaj&#039; açıklaması
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa'nın Nice kentinde bir elektrik trafosuna yönelik sabotaj şüphesi taşıyan saldırı sonucu 45 bin kişi elektriksiz kaldı. Cannes Film Festivali'nin son gününde yaşanan kesinti sonrası, yetkililer stratejik tesislerin güvenliğini artırma kararı aldı.

Fransız Rivierası yetkilileri, Cannes Film Festivali sırasında meydana gelen büyük bir elektrik kesintisinin sabotajdan kaynaklandığı şüphesi üzerine, elektrik şebekesi tesislerinde güvenliği artırdıklarını açıkladı.

Cannes Film Festivali'nin son gününde 45 bin kişi karanlıkta kalmıştı! Fransa'dan 'sabotaj' açıklaması - 1. Resim

45 KİŞİ KARANLIKTA KALDI

Fransız Le Monde'den edinilen bilgilere göre, Nice kentinin batısındaki bir elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle 45 bin kişi elektriksiz kaldı. Belediye ve savcılık ofisleri yangının gece saatlerinde meydana geldiğini ve bölgedeki elektriğin kesildiğini bildirdi.

Nice Belediye Başkan Yardımcısı Anthony Borre, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, “Nice’teki elektrik trafosuna yönelik gece saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

5 SAATLİK KESİNTİDE SABOTAJ ŞÜPHESİ

24 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nin son gününde yaşanan beş saatlik kesinti, trafik ışıkları ve bankamatiklerin devre dışı kalmasına yol açmış, organizatörler yedek jeneratör kullanmak zorunda kalmıştı. Yerel yetkililer, bu kesintinin bir trafoya yönelik kundaklama ve bir elektrik direğine zarar verilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Cannes Film Festivali'nin son gününde 45 bin kişi karanlıkta kalmıştı! Fransa'dan 'sabotaj' açıklaması - 2. Resim

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kentteki trafo yangınının ardından X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemizi hedef alan bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum” dedi.

Estrosi, önümüzdeki günlerde kentin stratejik elektrik tesislerine yönelik güvenlik kamerası ağının güçlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Nice Savcılığı, trafo yangınının kentin Moulins bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Elektrik, şebeke işletmecisi Enedis ve yetkililerin verdiği bilgiye göre sabaha karşı yeniden sağlandı.

Kaynak: Dış Haberler

Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: "Eğer istersem çok canı acır"Trabzonspor Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
500 tonluk fiyaskoda Kim'in hışmına uğradılar! Sorumluları affetmedi - Dünya500 tonluk fiyaskoda Kim'in hışmına uğradılarNükleer savaş gerginliği zirvede! Kuzey Kore'den ABD'ye "hazırız" mesajı - DünyaNükleer savaş gerginliği zirvede!Rusya-Ukrayna arasındaki büyük esir takası tamamlandı - DünyaRusya-Ukrayna arasındaki esir takası tamamlandı!Kudüs'te siren sesleri! Yemen'den füze saldırısı - DünyaKudüs'te siren sesleri! Yemen'den füze saldırısıPutin, Batı'ya karşı varoluşsal bir savaş mı istiyor? "Kazanana kadar durmayacak" - DünyaPutin, Batı'ya karşı varoluşsal bir savaş mı istiyor?Başkente bomba yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu' - DünyaRusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu'! Başkente bomba yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...