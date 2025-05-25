Cannes Film Festivali'nin son gününde 45 bin kişi karanlıkta kalmıştı! Fransa'dan 'sabotaj' açıklaması

Fransa'nın Nice kentinde bir elektrik trafosuna yönelik sabotaj şüphesi taşıyan saldırı sonucu 45 bin kişi elektriksiz kaldı. Cannes Film Festivali'nin son gününde yaşanan kesinti sonrası, yetkililer stratejik tesislerin güvenliğini artırma kararı aldı.

Fransız Rivierası yetkilileri, Cannes Film Festivali sırasında meydana gelen büyük bir elektrik kesintisinin sabotajdan kaynaklandığı şüphesi üzerine, elektrik şebekesi tesislerinde güvenliği artırdıklarını açıkladı.

45 KİŞİ KARANLIKTA KALDI

Fransız Le Monde'den edinilen bilgilere göre, Nice kentinin batısındaki bir elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle 45 bin kişi elektriksiz kaldı. Belediye ve savcılık ofisleri yangının gece saatlerinde meydana geldiğini ve bölgedeki elektriğin kesildiğini bildirdi.

Nice Belediye Başkan Yardımcısı Anthony Borre, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, “Nice’teki elektrik trafosuna yönelik gece saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

5 SAATLİK KESİNTİDE SABOTAJ ŞÜPHESİ

24 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nin son gününde yaşanan beş saatlik kesinti, trafik ışıkları ve bankamatiklerin devre dışı kalmasına yol açmış, organizatörler yedek jeneratör kullanmak zorunda kalmıştı. Yerel yetkililer, bu kesintinin bir trafoya yönelik kundaklama ve bir elektrik direğine zarar verilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kentteki trafo yangınının ardından X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemizi hedef alan bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum” dedi.

Estrosi, önümüzdeki günlerde kentin stratejik elektrik tesislerine yönelik güvenlik kamerası ağının güçlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Nice Savcılığı, trafo yangınının kentin Moulins bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Elektrik, şebeke işletmecisi Enedis ve yetkililerin verdiği bilgiye göre sabaha karşı yeniden sağlandı.