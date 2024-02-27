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    • Haberler > Dünya > Çatışma şiddetleniyor! Hizbullah, İsrail'in hava üssünü füzelerle vurdu

    Çatışma şiddetleniyor! Hizbullah, İsrail'in hava üssünü füzelerle vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hizbullah, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları işe başlayan gerilim Orta Doğu'yu sardı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait hava kontrol üssüne 'misilleme olarak' çok sayıda füze fırlattığını açıkladı.

    Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Özellikle Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde hareketlilik artarken, Hizbullah İsrail'e ait hava kontrol üssüne çok sayıda füze fırlattığını duyurdu.

    Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda füze fırlatıldığını açıkladı.

    MİSİLLEME OLARAK HEDEF ALDILAR

    İsrail'in dün Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine gerçekleştirdiği saldırının hatırlatıldığı açıklamada, hava üssünün 'misilleme olarak' hedef alındığı kaydedildi.

    ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

    İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle son 24 saat içerisinde 1'i üst düzey toplamda 4 Hizbullah mensubu öldürüldü.

    Hizbullah ise Elbeit Hermes 450 tipi insansız hava aracını karadan havaya füze ile düşürdü. İsrail ordusunun hava saldırısı için sıklıkla kullandığı İHA'nın maliyetinin 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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