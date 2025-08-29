Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ChatGPT'nin sicili kabarık çıktı! Bomba yapımından hackleme yöntemlerine kadar talimat verdi

ChatGPT'nin sicili kabarık çıktı! Bomba yapımından hackleme yöntemlerine kadar talimat verdi

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ChatGPT bomba yapımından delil gizlemeye kadar her şeyi anlattı! OpenAI’nin iç testlerinde, yapay zekânın araştırmacılara stadyum patlatma yöntemlerinden yasadışı uyuşturucu üretimine kadar ölümcül talimatlar verdiği ortaya çıktı. The Guardian’ın ulaştığı raporlara göre GPT-4.1 modeli, hassas güdümlü saldırı tekniklerinden yasa dışı maddelerin hazırlanmasına dek ayrıntılı bilgiler sundu.

Yapay zekanın geldiği nokta, dijital güvenlik uzmanlarını bir kez daha alarma geçirdi.

OpenAI’nin ChatGPT modeli, yapılan iç testlerde araştırmacılara spor sahasını bombalamaktan yasadışı uyuşturucu üretimine kadar birçok tehlikeli konuda ayrıntılı talimatlar verdi.

BOMBA YAPIMI, PATLATMA YÖNTEMLERİ...SİCİLİ KABARIK

The Guardian’ın ulaştığı verilere göre, OpenAI’nin GPT-4.1 modeli, araştırmacılara stadyumların zayıf noktaları, patlayıcı yerleştirme teknikleri, el yapımı bomba hazırlığı ve delil gizleme yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Aynı model, kömürün silah haline getirilmesi ve iki farklı yasadışı uyuşturucu türünün hazırlanmasıyla ilgili de tarifler verdi. 

OPENAI VE ANTHROPİC İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Testler, OpenAI ile rakibi Anthropic’in gerçekleştirdiği sıra dışı bir işbirliği kapsamında yürütüldü. Anthropic, OpenAI’den ayrılan güvenlik uzmanları tarafından kurulmuştu. İki şirket, birbirlerinin modellerini test ederek, hangi durumlarda tehlikeli çıktılar üretebileceğini araştırdı.

Şirketlere göre bu testler, genel kullanıcıya sunulan sürümlerden farklı koşullarda yapıldı. Ancak Anthropic’in raporunda şu ifadelere yer verildi:

“GPT-4o ve GPT-4.1 modellerinde kötüye kullanıma açık, endişe verici davranışlar gözlendi. Uyum değerlendirmeleri artık acil bir ihtiyaç.”

KUZEY KORE AJANLARI CLAUDE'U KULLANDI

Anthropic’in Claude modeli de testlerde benzer sorunlar sergiledi. Şirkete göre, Kuzey Kore bağlantılı ajanlar Claude’u sahte iş başvurularında, şantaj yazılımı (ransomware) üretiminde ve fidye paketleri satışında kullandı. Bazı fidye paketlerinin satış fiyatı 1.200 dolara kadar çıktı.

ALTMAN: YAPAY ZEKA SİLAHA DÖNÜŞTÜ

OpenAI CEO’su Sam Altman, testlerin ardından yapay zekanın "silaha dönüştüğü" uyarısında bulundu:

"Yapay zeka destekli kod yazımı, saldırıların teknik eşiğini düşürüyor. Gelişmiş siber saldırılar artık herkesin erişebileceği düzeye inmiş durumda."

Şirket, ChatGPT-5 modelinin bu tür kötüye kullanımlara karşı daha dirençli hale getirildiğini duyurdu.

CHATGPT İLE SOHBET ETTİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmalar, New York’ta Nisan ayında yaşanan bir trajediyle daha da alevlendi. ChatGPT ile aylarca sohbet eden genç bir kullanıcı, sohbetlerde intihar düşüncelerini dile getirdikten sonra yaşamına son verdi. Ailesi, OpenAI'ye dava açtı.

HAFTALIK 700 MİLYON KULLANICI

OpenAI verilerine göre ChatGPT, piyasaya çıkışından yalnızca 3 yıl sonra haftalık 700 milyon kullanıcıya ulaştı. Pazarın diğer büyük oyuncuları arasında Claude (Anthropic), Gemini (Google), Copilot (Microsoft) ve Meta AI yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi Galatasaray'a kazandırdı! İşte kasaya giren rakam
