CIA'den ateşkes açıklaması: Her iki tarafın da taviz vermesi gerekiyor

Gazze'de aylardır süren katliamda ateşkes arayışı sürüyor. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerine başkanlık eden CIA Başkanı William Burns, her iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırılarıyla 41 bin Filistinliyi katletti. Kadın çocuk, genç yaşlı demeden bombalar yağdıran İsrail, Gazze'de 6 esirinin ölmesinin ardından karıştı. Hemen hemen her gün on binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetine ateşkes için protestolar yaparken, CIA Başkanı William Burns'tan dikkat çeken açıklama geldi.

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ATEŞKES İÇİN AYRINTILI TEKLİF YAPILACAK

Müzakerelerde arabulucu ABD’yi temsil eden CIA Başkanı William Burns bugün Londra’da düzenlenen bir etkinlikte görüşmelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç gün içinde daha ayrıntılı bir teklifte bulunacağız ve sonra göreceğiz. Ateşkese şu anda ne kadar yakın olduğumuzu size söyleyemem” dedi.

ANLAŞMADA EN ZOR YÜZDE 10'LUK KISIM

Görüşmelerde sunulan planın yüzde 90’ının taraflar arasında kabul edilmiş olmasına rağmen geriye kalan yüzde 10’un bir sebepten dolayı kabul edilmediğini belirten Burns, müzakerelerde en zor kısmın da bu olduğunu söyledi. Burns konuşmasında, “Ateşkes için hem İsrail’in hem de Hamas’ın bazı zor seçimler yapması ve bazı siyasi tavizler vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.