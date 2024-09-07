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İsrail gece yarısı Gazze'deki çadırları füzeyle vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail gece yarısı Gazze&#039;deki çadırları füzeyle vurdu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'yi bombalaya devam eden İsrail ordusu dün gece çadırların kurulu olduğu bölgeyi aldı. Netanyahu'nun emriyle gerçekleşen füzeli saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 11 aydır aralıksız sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Halime es-Sadiya Okulu’na insansız hava aracıyla yapılan füze saldırısında 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail gece yarısı Gazze'deki çadırları füzeyle vurdu - 1. Resim

GAZZE'NİN KUZEYİ VE ORTASI DA VURULDU

İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Gazze kentinin kuzey ve orta kesimlerinde çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 Filistinli yaralandı.

İsrail gece yarısı Gazze'deki çadırları füzeyle vurdu - 2. Resim

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı.

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı. Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.

İsrail gece yarısı Gazze'deki çadırları füzeyle vurdu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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