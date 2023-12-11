Çin lideri Cinping'in aracı alev topuna meydan okudu! Deneyin sonucu herkesi şaşkına çevirdi

11 Aralık 2023 14:14 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:14

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde California'da bir araya geldi. İki ismin görüşmesine 'makam aracı' diyaloğu damga vurdu.

Çin Devlet Başkanı, California sokaklarında özel tasarlanmış resmi aracı olan Hongqi ile seyahat etti. Cinping'i uğurlamak için dışarı çıkan Biden, aracı gördüğünde "güzel bir araba" diyerek beğenisini dile getirdi.

5 metre uzunlukta olduğu belirtilen araç, Çin’in Rolls Royce'u olarak anılıyor ve devlet başkanlarına özel üretilen kurşun geçirmez camlarla donatılan Hongqi N701’in değerinin 700 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

'DAYANIKLILIK' VİDEOSU DİKKAT ÇEKTİ

Araç, bu diyaloğun ardından dünyanın gündemine otururken, sosyal medyada dolaşan bir video dikkat çekti.

Cinping'in tercih ettiği elektrikli SUV modeli otomobile ateş topu ile sağlamlık testi yapıldı. Ateş topu dev bir vinç yardımıyla son sürat araca çarptırılırken, otomobilin ufak çaplı delikler dışında herhangi bir hasar almaması deneyi gerçekleştiren araştırmacıları bile şaşkına çevirdi.

Bu deneyle birlikte Çin Devlet Başkanı Cinping'in makam aracı olarak neden elektrikli SUV modeli otomobilleri tercih ettiği bir kez daha ortaya çıktı.