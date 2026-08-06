Çin’in Chongqing kentinde dikkatsiz bir şerit değişimi sonrasında kontrolünü kaybeden SUV tipi araç, yol kenarındaki sete çarparak havaya fırladı. Ağaçlar ile trafo kutusu arasına sıkışan araçtaki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çin'in Chongqing kentinde yer alan Eling Tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazası görenleri hayrete düşürdü. Araç içi kameralarına ve çevredekilerin tanıklıklarına yansıyan olayda, orta şeritte ilerleyen beyaz bir SUV, tünel girişine yakın virajda aniden şerit değiştirmeye çalıştı.

KAYALIK YAMACA ÇARPTI, AĞAÇLARDA ASILI KALDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yüksek hızın da etkisiyle tünel yanındaki sete fırladı. Yoldan çıkarak kayalık yamaca çarpan SUV, kayaları yerinden söktükten sonra kaputu yukarı bakacak şekilde ağaçlar ile bir trafo kutusu arasında asılı kaldı.

Çin’de inanılmaz kaza: Şerit değiştiren araç havaya uçup ağaçlarda asılı kaldı

İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLE KURTARDI

Kaza sonrası yüksekte mahsur kalan ve araçtan kendi imkânlarıyla çıkamayan yolcular için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Yuzhong İlçesi İtfaiye ve Kurtarma Ekibi, merdivenler kullanarak araçtaki iki kişiyi bulundukları yerden başarıyla çıkardı.

Sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırılan her iki yolcunun da kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yerel trafik polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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