Çin’in Shanxi eyaletinde bulunan bir biyoteknoloji tesisinde meydana gelen patlama faciayla sonuçlandı. Shuoyang kentine bağlı dağlık bölgedeki Jiapeng Biyoteknoloji tesisinde yaşanan olayda 8 kişi hayatını kaybederken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Hayvan yemi, kömür ürünleri ve yapı malzemeleri üzerine çalışmalar yürütülen tesiste meydana gelen patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre patlamanın ardından tesisin yasal temsilcisi gözaltına alındı. Shuoyang kent yönetimi olayla ilgili özel bir soruşturma ekibi kurdu. İncelemeler tesis genelinde sürüyor.

Jiapeng Biyoteknoloji tesisinin geçen yıl haziran ayında kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

