Çin’de tarihi an! 500 robot birbirine girdi, Ortalık karıştı!

Çin’in başkenti Pekin, tarihe geçen bir teknoloji şölenine sahne oldu. İlk Dünya İnsansı Robot Oyunları Ulusal Sürat Pateni Ovalinde start aldı. 16 ülkeden 500’den fazla insansı robot, atletizmden kung fu’ya, 5x5 futboldan ilaç kategorizasyonuna kadar farklı alanlarda yarıştı.

Seyirciler, sahada sık sık düşüp yeniden ayağa kalkmaya çalışan robotları tezahüratlarla destekledi. Özellikle futbol maçında yedi yaşındaki çocuk boyutlarındaki robotların sık sık karambole girmesi büyük ilgi topladı.

FUTBOL VE ATLETİZMDE RENKLİ ANLAR

Açılış gününde sahneye çıkan robot futbol takımları, sahada sık sık yere yığılsa da kalabalıktan büyük alkış aldı.

1500 metre yarışında ise Çinli Unitree şirketinin geliştirdiği robot, pistte hızla ilerleyerek rakiplerini geride bıraktı. Ancak 6 dakika 29.37 saniyelik derecesi, insanların dünya rekoru olan 3:26.00’ın oldukça gerisinde kaldı.

Yarış sırasında bir robot, yanlış yönelerek bir insan operatöre çarptı. Operatör yere düşerken robot ayakta kalmayı başardı.

ÇİN'İN 'ULUSAL STRATEJİSİ'

Organizatörler, bugüne kadar farklı robot yarışmaları yapıldığını ancak 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları’nın, yalnızca insan vücuduna benzeyen robotlara odaklanan ilk küresel etkinlik olduğunu vurguladı.

Uluslararası Robotik Federasyonu, Pekin’in insansı robotları “ulusal stratejinin merkezine” koyduğunu açıklarken, Çin hükümeti teknolojiye milyarlarca dolarlık destek sağlıyor. Mart ayında açıklanan plana göre, robotik ve yapay zekâ girişimleri için 1 trilyon yuanlık (139 milyar dolar) fon ayrıldı.

"ÇİN HIZLA LİDER OLUYOR"

Hollandalı bir takımın operatörü Joost Weerheim, AFP’ye yaptığı açıklamada "Bence şu anda dünya lideri değillerse bile, çok hızlı bir şekilde lider oluyorlar" dedi.

Seyirciler arasında bulunan 18 yaşındaki Chen Ruiyuan ise "Önümüzdeki 10 yıl içinde robotların insanlarla aynı seviyeye geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA TEKNOLOJİ AŞISI

Etkinliği çocuklarıyla birlikte izleyen Çinli aileler, organizasyonun eğitim yönüne dikkat çekti. Cui Han isimli bir ebeveyn, oğlunun okulunun bu ziyareti organize ettiğini belirterek "Umarım bu onu yeni teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik eder" dedi.

Kung fu yarışmalarında ise Transformers karakterlerini andıran bir robot, hareket yapmaya çalışırken öne doğru düşerek izleyenleri hem güldürdü hem de alkış aldı.