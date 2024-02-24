Çin'de yangın faciası! 15 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Şubat 2024 09:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 09:57 - Güncelleme:

Çin, Yangın, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Çin'in Nancing şehrinde bulunan çok katlı konut kompleksinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Alevlere 25 araçla müdahale edilirken, söndürme ve kurtarma çalışmaları ise 8 saate yakın sürdü.