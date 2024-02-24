Çin'de yangın faciası! 15 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Çin'in Nancing şehrinde bulunan çok katlı konut kompleksinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Alevlere 25 araçla müdahale edilirken, söndürme ve kurtarma çalışmaları ise 8 saate yakın sürdü.
Çin'in Ciangsu eyaletinin Nancing şehrinde bulunan çok katlı konut kompleksinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında 15 kişi hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI 8 SAAT SÜRDÜ
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, alt katta başlayan alevlerin binanın cephesini sararak üst katlara yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangına 25 araçla müdahale ederken, söndürme ve kurtarma çalışmaları 8 saate yakın sürdü.
İlk belirlemelere göre ise yangın, apartmanın zemin katında elektrikli bisikletlerin park edildiği bölümde başladı.
YANGIN VAKALARI DİKKAT ÇEKİYOR
Çin'de 2024 yılının başından bu yana meydana gelen ölümlü yangın vakalarının ardından merkezi hükümet, yerel yönetimlerden 'güvenlik tedbirlerini artırmalarını' istemişti.
Hınan eyaletinde 20 Ocak'ta kır yatılı ilköğretim okulundaki yangında 13 öğrenci, 24 Ocak'ta Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Şinyü şehrinde apartmanda çıkan yangında ise 39 kişi ölmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı