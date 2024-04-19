Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'in "gizemli" yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde

Çin'in "gizemli" yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;in &quot;gizemli&quot; yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in 2019'da yılında tanıttığı "gizemli" yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüldü. İnsansız hava aracı WZ-8'in, uyduların etkin olamadığı bölgelerde istihbarat toplamada kullanılması öngörülüyor.

Defence Blog internet sitesinin haberine göre, sesten üç kat daha hızlı ve yaklaşık 30 kilometre irtifaya çıkabilecek kabiliyette olacağı kaydedilen WZ-8 keşif uçağı, Xian H-6 bombardıman uçağının altına yerleştirilmiş halde görüntülendi.

İSTİHBARAT FAALİYETLERİNDE KULLANILABİLİR

Çin'in "gizemli" WZ-8 keşif uçağını öncelikle Tayvan, Güney Kore, Japonya başta olmak üzere Güney Asya istihbarat faaliyetlerinde kullanması bekleniyor.

İlgili Haberler

BELLİ BİR İRTİFAYA ÇIKMASI GEREKİYOR

Xian H-6 bombardıman uçağının altında görülen ve mevcut dronların aksine kendi başına havalanamadığı kaydedilen WZ-8 keşif uçağının belirli bir irtifaya çıkmasının ardından gökyüzündeki seyrine başlayabildiği belirtiliyor.

Çin'in

İnsansız hava aracı WZ-8'in uyduların etkin olamadığı bölgelerde istihbarat toplamada işlevsel olabileceği ifade ediliyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kızıl Goncalar'da geçen Vaktı Mekatıl kavramının dini bir değeri bulunmamaktaÜnlü futbolcunun ailesi maç çıkışı saldırıya uğradı! Denizlispor'da kriz giderek büyüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arap dünyasından ABD'nin, Filistin'in BM üyeliğini veto etmesine tepki - DünyaArap ülkelerinden ABD'ye "Filistin" tepkisiElon Musk'tan İsrail-İran yorumu! Roketlerin nereye gönderilmesi gerektiğini söyledi - Dünya"Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz"Arjantin'den NATO'ya katılma talebi: Bizi de alın! - DünyaArjantin resmen NATO'dan talep ettiİsrail'in Suriye rejim ordusunu hedef aldığı iddia edildi! - Dünyaİsrail, Suriye rejimini hedef aldı mı?Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: '9. İyilik Gemisi' Mısır'da - DünyaTürkiye'den Gazze'ye yardım eli: '9. İyilik Gemisi' Mısır'daFinlandiya'nın başı Rus göçmenler ile dertte... Başbakan yardım istedi! - DünyaFinlandiya'dan AB'ye yardım çağrısı
Sonraki Haber Yükleniyor...