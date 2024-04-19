Çin'in "gizemli" yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde

Çin'in 2019'da yılında tanıttığı "gizemli" yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüldü. İnsansız hava aracı WZ-8'in, uyduların etkin olamadığı bölgelerde istihbarat toplamada kullanılması öngörülüyor.

Defence Blog internet sitesinin haberine göre, sesten üç kat daha hızlı ve yaklaşık 30 kilometre irtifaya çıkabilecek kabiliyette olacağı kaydedilen WZ-8 keşif uçağı, Xian H-6 bombardıman uçağının altına yerleştirilmiş halde görüntülendi.

İSTİHBARAT FAALİYETLERİNDE KULLANILABİLİR

Çin'in "gizemli" WZ-8 keşif uçağını öncelikle Tayvan, Güney Kore, Japonya başta olmak üzere Güney Asya istihbarat faaliyetlerinde kullanması bekleniyor.

BELLİ BİR İRTİFAYA ÇIKMASI GEREKİYOR

Xian H-6 bombardıman uçağının altında görülen ve mevcut dronların aksine kendi başına havalanamadığı kaydedilen WZ-8 keşif uçağının belirli bir irtifaya çıkmasının ardından gökyüzündeki seyrine başlayabildiği belirtiliyor.

İnsansız hava aracı WZ-8'in uyduların etkin olamadığı bölgelerde istihbarat toplamada işlevsel olabileceği ifade ediliyor.