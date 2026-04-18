Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) ikinci gününde dünya liderleriyle bir araya gelerek yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Slovenya’dan Kongo’ya, Libya’dan Burundi’ye kadar kritik temaslarda bulunan Erdoğan, bölgesel barış, savunma sanayii ve ticaret hacmi vurgusuyla önemli görüşmelere imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ljubljana yönetiminin Filistin Devleti’ni tanımasını ve İsrail’e yönelik silah ambargosu kararını takdirle karşıladığını açıkladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin stratejik önemini koruduğunu ifade eden Erdoğan, NATO müttefiki olarak Slovenya ile savunma sanayii alanında iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Slovenyalı yetkilileri İstanbul’da düzenlenecek SAHA Savunma Fuarı’na davet ederek, Balkan Barış Platformu’na katılım arzularını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani ile görüştü

AFRİKA HATTINDA TİCARET VE İSTİKRAR VURGUSU

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile ayrı ayrı görüşen Erdoğan, Afrika ile ilişkilerin derinleştirilmesi mesajını verdi. Kongo ile ticaret hacmini artırma gayretlerinin süreceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki savaşların arkasında İsrail’in saldırgan tutumunun yattığından bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Slovenya, Kongo ve Libya ile kritik zirve!

Türkiye’nin Kongo’da kalıcı barış ve istikrar için desteğini yineleyen Cumhurbaşkanı, kıta genelinde derinleşen iş birliği adımlarının devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Slovenya, Kongo ve Libya ile kritik zirve!

LİBYA İLE STRATEJİK ZİRVE

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya gelen Erdoğan, Libya’nın bütünlüğü ve istikrarı konularını masaya yatırdı.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran gibi üst düzey isimler de hazır bulundu.

