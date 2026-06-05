Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşme teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut koşullarda böyle bir görüşmeyi “anlamlı bulmadığını” söyledi. Putin, barış için ancak uzun vadeli ve kalıcı anlaşmalar gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Ukrayna’daki savaş ve barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından iletilen görüşme teklifini değerlendirdiklerini ancak mevcut koşullarda böyle bir görüşmeyi “anlamlı bulmadığını” söyledi.

Zelenskiy’nin mektubunda bazı unsurların “kaba” olduğunu ifade eden Putin, Kiev yönetiminin bir yandan görüşme talep ederken diğer yandan sahada saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürdü. Görüşmenin ancak belirli anlaşmalara varılması halinde mümkün olabileceğini vurguladı.

"UZUN VADELİ VE KALICI ANLAŞMALAR GEREKLİ"

Putin, çatışmanın sona ermesi için kısa vadeli değil, uzun vadeli ve kalıcı anlaşmalar gerektiğini savundu ve şu ifadeleri kullandı:

"O mektupta amacımızın Donbass’ı özgürleştirmek olduğu belirtiliyor. Ancak bunun asla başarılamayacağı söyleniyor. Kiev, bu yılın başından beri Luhansk’ın tamamının Rusya’nın kontrolünde olduğunu bilmiyor mu? Donetsk’te Kiev ordusunun kontrolündeki alanın yüzde 15’in altında olduğunu bilmiyor mu? Biz ilerliyoruz. Bunu başaracağımızdan şüphem yok. Çalışın kardeşlerim."

"URANYUM TEDARİK ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna’daki savaşta batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuşan Putin, buna rağmen kendilerinin dünya ekonomisinden tecrit edilmediğini savunarak, "Rusya’ya karşı uluslararası tecrit başından beri olmadı. Sadece Joe Biden döneminde buna dair çabalar oldu. Biz ABD pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz. ABD’nin çıkarına olan hiçbir proje durmadı" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Rusya ile iyi ticari ilişkileri olan Hindistan’a baskı yapıldığını, ancak Hindistan’ın buna boyun eğmediğini dile getirirken, Rusya’nın kamu borcunun yüzde 16 düzeyinde olduğunu, Avrupa’nın ise yüzde 80 dolayında kamu borcunun bulunduğunu ifade etti.

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