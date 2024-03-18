Cumhurbaşkanı seçti, onay verdi! 20 kişi Ukrayna'da savaşa katılacak

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna'da savaşa katılmak için talepte bulunan 56 kişiden 20'sine izin verdi.

Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya açık desteği devam ediyor. Birçok ülke milyon euroluk yardım paketleri gönderirken, Çekya'dan yeni bir adım geldi.

20 ÇEKYALI SAVAŞA KATILACAK

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna'da savaşa katılmak için talepte bulunan 20 Çekya vatandaşına izin verdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir yıldır görevde olan Cumhurbaşkanı Pavel'in 20 kişinin Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, 56 gönüllünün başvurduğu ancak Pavel'in sadece başvurular arasından20 kişiye onay verdiği aktarıldı.

Ülke basınındaki haberlerde, eski Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın savaşın başlamasından itibaren yaklaşık 150 Çekya vatandaşının Ukrayna'da savaşmasına izin verdiği ifade edildi.

BAŞBAKAN 'GÖNDERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Şubat sonunda yaptığı açıklamada Çekya'dan Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğini, ülkede kimsenin zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe gireceğine dair kaygılanmasına gerek olmadığını söylemişti.