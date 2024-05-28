Cumhurbaşkanının vetosu iptal edildi! Gürcistan'da parlamentosundan tarihi karar

Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına ilişkin vetosu iptal edildi.

Gürcistan Parlamentosu, ülkede haftalardır on binlerce kişinin katılımıyla protesto edilen tartışmalı "yabancı etkinin şeffaflığı" şeklinde adlandırılan yasa tasarısını onaylamış ancak Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili veto kararı vermişti.

Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yasaya ilişkin vetosu iptal edildi.

Parlamentoda, ilk onayı 17 Nisan, ikinci onayı 1 Mayıs'ta, üçüncü onayını ise 14 Mayıs'ta alan ve daha sonra 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin veto ettiği yasaya ilişkin oylama yapıldı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği Genel Kurulda yapılan oylamada, 4 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu verildi.

Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki gösterdi.

Hükümet ve yasa karşıtı sloganlar atan göstericiler, yasayı "Rus Yasası" olarak nitelendirdi.