Danimarka’da facia! Tankerle çarpışan yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Danimarka’nın güneyindeki Jutland bölgesinde, Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treni çamur tankeriyle çarpışarak raydan çıktı. Kazada 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, hasarlı vagonlardan bazılarını kaldırmak için vinç kullandı. Beş yolcunun durumu ağır olarak açıklandı.

VAGON YAN YATTI, 106 YOLCU KURTARILDI

Kaza sırasında trende 106 kişi bulunuyordu. Görüntülerde bir vagonun yan yattığı, yolcuların rayların çevresinde beklediği görüldü.

Trenin varış noktası olan Sønderborg’daki bir okulun öğrencileri de yolcular arasındaydı. Polis, öğrencilerden ve öğretmenlerinden ağır yaralanan olmadığını, ancak psikolojik destek için yönlendirildiklerini bildirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Düşüncelerim yakınları, çok sayıda yaralı ve şu anda kazadan etkilenen herkesle birlikte. Umarım herkes mümkün olan en iyi yardım ve desteği alır” dedi.

SEFERLER DURDURULDU

Demiryolu operatörü DSB, bölgedeki tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Ulusal demiryolu ajansı Banedanmark, çarpışmanın bir hemzemin geçitte meydana geldiğini doğruladı.