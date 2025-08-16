Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Danimarka'da facia! Tankerle çarpışan yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Danimarka’da facia! Tankerle çarpışan yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Danimarka’nın güneyindeki Jutland bölgesi korkunç bir kazaya sahne oldu! Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında ilerleyen yolcu treni, hemzemin geçitte bir çamur tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tren raydan çıkarken, bir vagon yan yattı. İlk belirlemelere göre 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Danimarka’nın güneyindeki Jutland bölgesinde, Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treni çamur tankeriyle çarpışarak raydan çıktı. Kazada 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, hasarlı vagonlardan bazılarını kaldırmak için vinç kullandı. Beş yolcunun durumu ağır olarak açıklandı.

VAGON YAN YATTI, 106 YOLCU KURTARILDI

Kaza sırasında trende 106 kişi bulunuyordu. Görüntülerde bir vagonun yan yattığı, yolcuların rayların çevresinde beklediği görüldü.

Trenin varış noktası olan Sønderborg’daki bir okulun öğrencileri de yolcular arasındaydı. Polis, öğrencilerden ve öğretmenlerinden ağır yaralanan olmadığını, ancak psikolojik destek için yönlendirildiklerini bildirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Düşüncelerim yakınları, çok sayıda yaralı ve şu anda kazadan etkilenen herkesle birlikte. Umarım herkes mümkün olan en iyi yardım ve desteği alır” dedi.

SEFERLER DURDURULDU

Demiryolu operatörü DSB, bölgedeki tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Ulusal demiryolu ajansı Banedanmark, çarpışmanın bir hemzemin geçitte meydana geldiğini doğruladı.

