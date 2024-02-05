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    • Darbe an meselesi! İsrail savaş kabinesi üyesi Netanyahu'yu içten devirmek için harekete geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Darbe an meselesi! İsrail savaş kabinesi üyesi Netanyahu&#039;yu içten devirmek için harekete geçti
    Filistin, Gazze, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazze'de acımasız saldırılarını sürdüren İsrail'de darbe an meselesi... İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gatz'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu içten devirmek için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

    Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden saldıran İsrail'de hükümetin karışması an meselesi... Son haftalarda erken seçim baskısı altında kalan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları bahane ederek seçimi reddediyor.

    Eleştirilerin odak noktasındaki Netanyahu'ya karşı darbe hazırlıklarının yapıldığı bilgisi ülke gündemine bomba gibi düştü. İsrail basınında çıkan iddialara göre Benny Gantz, Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu devirmek için görüşmeler yapıyor. 

    NETANYAHU'YU İÇTEN DEVİRECEK

    İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, Netanyahu'yu devirmek için görüşmeler yapıyor. İsrail ordu radyosunun aktardığına göre Gantz, Netanyahu hükümetini bitirmek için liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanıyor. Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle görüşmeler gerçekleştiren Gantz, "Netanyahu'dan güvenoyunu çekmeyi başarırlarsa Ulusal Birlik Partisi'nde siyasi gelecekleriyle ilgilenileceğinin" garantisini veriyor.

    BAŞKA BİR İSİM BAŞA GETİRİLECEK

    Gantz'ın amacının Netanyahu'yu devirerek yerine Likud Partisi'nden başka bir adayın getirilmesi olduğu belirtiliyor.

    Gantz'a yakın kişilerin Başbakanlık için Likud Partisi'nden farklı isimler önerdiği ancak Gantz'ı teklif etmedikleri belirtilen haberde, temel fikrin, belirli bir süre için üzerinde anlaşmaya varılan ve gelecekte Likud başkanlığına aday olmayacağına söz veren bir adayı seçmek olduğu ifade edildi.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FilistinGazzeİsrail
    Haberler > Dünya > Darbe an meselesi! İsrail savaş kabinesi üyesi Netanyahu'yu içten devirmek için harekete geçti
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