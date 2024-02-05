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    • Gazze'ye yardım götürüyordu! İsrail donanması, gıda konvoyunu vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gazze&#039;ye yardım götürüyordu! İsrail donanması, gıda konvoyunu vurdu
    İsrail, Filistin, Gazze, UNRWA, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazze'ye giden bir gıda konvoyu İsrail donanması tarafından vuruldu. Haberi, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun Gazze şefi duyurdu.

    Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Şefi Thomas White, sosyal medya hesabından Gazze'ye giden bir gıda konvoyunun İsrail donanması tarafından vurulduğunu duyurdu.

    White, yaptığı açıklamada, "Bu sabah Gazze'nin kuzeyine gitmek üzere bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanmasının açtığı ateş sonucu vuruldu" dedi.

    Gazze'ye yardım götürüyordu! İsrail donanması, gıda konvoyunu vurdu

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailFilistinGazzeUNRWA
    Haberler > Dünya > Gazze'ye yardım götürüyordu! İsrail donanması, gıda konvoyunu vurdu
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