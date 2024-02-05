İsrail'in saldırıları 122. gününde! Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Şubat 2024 17:16 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 17:24 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Gazze, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 478’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 835’e yükseldi.