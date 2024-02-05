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    • İsrail'in saldırıları 122. gününde! Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Filistin, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 478’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 835’e yükseldi.   

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 122 gündür sürüyor. Yerleşim yerleri ve sivilleri hedef alan saldırılar aralıksız devam ederken, bölgedeki can kaybı da günden güne artıyor.

    Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

    Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 478’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 835’e yükseldiği aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İsrailFilistinGazze
    Haberler > Dünya > İsrail'in saldırıları 122. gününde! Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi
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