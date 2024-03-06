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Devlet başkanı o anda içerideydi... Meksikalı protestocular kamyonla sarayın kapısını kırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlet başkanı o anda içerideydi... Meksikalı protestocular kamyonla sarayın kapısını kırdı
Meksika, Protest, Andres Manuel Lopez Obrador, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meksika’da 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin bulunması için protesto düzenleyen göstericiler, Devlet Başkanı Obrador içerideyken, Başkanlık Sarayı’nın kapısını kırdı.

Meksika'da protestocular dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Ülkede 10 yıldır kayıp olan 43 öğrencinin bulunmasını isteyen göstericiler kamyonla Ulusal Saray'ın kapısını kırdı. O anda Devlet Başkanı Obrador'da içerideydi.

SARAY'IN KAPISI KAMYONLA KIRILDI

Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olayı protesto etmek amacıyla Ulusal Saray'ın önüne gitti.

Onlarca gösterici, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında Ulusal Saray'ın kapısını kamyonla kırdı.

DEVLET BAŞKANI: AÇIK BİR PROVOKASYON

Olayın yaşandığı sırada Ulusal Saray'da günlük basın toplantısında konuşan Obrador, olaya ilişkin, "Bu bize karşı bir hareket. Bu çok açık bir provokasyon planıdır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı müsteşarının göstericilerle ilgileneceğini dile getiren Obrador, "Şiddetle karşılık vermemizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız, biz baskıcı değiliz. Sorun yok, kapı tamir edilecek." dedi.

Devlet Başkanı Obrador, göstericilerle 15 gün içerisinde görüşeceğini belirterek, protestoculara eşlik eden avukatların "siyasi emeller peşinde koştuğunu" söyledi.

Protestocular ise 43 öğrencinin kaybolduğu olayın açıklığa kavuşturulması için Obrador ile görüşme talep ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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