Devrim Muhafızları, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması emrini veren İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

RIZA TENGSİRİ KİMDİR?

1962 doğumlu Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, 2018 yılından bu yana İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.

Askeri kariyerine İran-Irak Savaşı sırasında deniz tugayı komutanı olarak başlayan Tengsiri, daha sonra Bender Abbas’taki önemli deniz birliklerinde görev almıştı.

Ayrıca Tengsiri, ABD ve İsrail’e yönelik açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi. İran’ın deniz gücünü vurgulayan açıklamalar yapan Tengsiri, 2025 yılında ülkenin ilk insansız hava aracı gemisinin tanıtımında da rol aldı.

ABD tarafından 2019 yılında “küresel terörist” listesine alınan Tengsiri’nin, İran’ın askeri ve deniz stratejisinde "gölge beyin" olarak anılıyordu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri öldürüldü!

Tahran’ın "gölge lideri" Laricani ve Naeini, savaş sırasında öldürülen en üst düzey İranlı yetkililer oldu. Daha önce ülkenin eski dini lideri Ali Hamaney, 28 Şubat’ta ABD-İsrail güçlerinin savaşın başlangıcında düzenlediği saldırılarda Tahran’daki yerleşkesinde hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dünya bu suikastı konuşuyor! ABD ve İsrail ortak operasyonuyla İran Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

