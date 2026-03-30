Nisan ayına girerken onlar kışı yeniden yaşıyor! Kar altında kaldılar
Doğu Anadolu'da etkili olan kış mevsimi, mart ayının son günlerine gelinmesine rağmen Kars'ı beyaz örtüyle kapladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars'ın Boğatepe Geçidi'nde Mart ayında etkili olan kar yağışı, bölgede bahar hazırlıklarını yarıda bırakıp kış şartlarının devam etmesine neden oldu.
- Kars'ın 2 bin 344 metre rakıma sahip Boğatepe Geçidi'nde kar yağışı etkisini artırdı.
- Geçit çevresindeki yayla evleri ve köyler tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
- Bölge halkı, Mart ayında yeniden bastıran kış nedeniyle günlük işlerini güçlükle sürdürüyor ve kışın 15 gün daha sürebileceğini belirtiyor.
- Kars-Boğatepe-Göle karayolunda etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor ve sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.
- Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Kars’ın 2 bin 344 metre rakıma sahip Boğatepe Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı. Geçit çevresindeki yayla evleri ve köyler tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar oluştu.
"15 GÜN DAHA KIŞI YAŞARIZ"
Bölgede yaşayan vatandaşlar, Mart ayında yeniden bastıran kış nedeniyle günlük işlerini güçlükle sürdürüyor. Kars’ta kışın hüküm sürdüğünü ifade eden vatandaşlar, "Bugün 30 Mart 2026 Pazartesi, Kars’ta yine yoğun kar yağışı var. Tipi var, kar var, yani baharı beklerken kış bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu şekilde devam eder ise 15 gün daha kışı yaşarız" dediler.
VATANDAŞLARA UYARILAR YAPILIYOR
Öte yandan, Kars-Boğatepe-Göle karayolunda zaman zaman etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sürücülere zor anlar yaşatırken, yetkililer dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü kentte, bahar hazırlıkları yerini yeniden kış tedbirlerine bıraktı. Kars’ta kışın geri dönüşü, bir yandan doğanın sert yüzünü bir kez daha gözler önüne sererken, diğer yandan bölgenin iklim özelliklerini de hatırlatıyor.