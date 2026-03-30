Doğu Anadolu'da etkili olan kış mevsimi, mart ayının son günlerine gelinmesine rağmen Kars'ı beyaz örtüyle kapladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars’ın 2 bin 344 metre rakıma sahip Boğatepe Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı. Geçit çevresindeki yayla evleri ve köyler tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar oluştu.

"15 GÜN DAHA KIŞI YAŞARIZ"

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Mart ayında yeniden bastıran kış nedeniyle günlük işlerini güçlükle sürdürüyor. Kars’ta kışın hüküm sürdüğünü ifade eden vatandaşlar, "Bugün 30 Mart 2026 Pazartesi, Kars’ta yine yoğun kar yağışı var. Tipi var, kar var, yani baharı beklerken kış bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu şekilde devam eder ise 15 gün daha kışı yaşarız" dediler.

VATANDAŞLARA UYARILAR YAPILIYOR

Öte yandan, Kars-Boğatepe-Göle karayolunda zaman zaman etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sürücülere zor anlar yaşatırken, yetkililer dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü kentte, bahar hazırlıkları yerini yeniden kış tedbirlerine bıraktı. Kars’ta kışın geri dönüşü, bir yandan doğanın sert yüzünü bir kez daha gözler önüne sererken, diğer yandan bölgenin iklim özelliklerini de hatırlatıyor.

