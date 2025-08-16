Dijital kabus başladı! Kremlin’in casus uygulaması silsen bile kapanmıyor!

Rusya, dijital gözetim alanında tarihi bir adım atıyor. 1 Eylül 2025’ten itibaren, Rusya ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında satılan tüm yeni akıllı telefonlara devlet destekli mesajlaşma uygulaması "Max Messenger" ön yüklü olacak.

Uzmanlara göre Kremlin’in sadece dijital iletişimi değil, bireylerin hayat alanlarını da tamamen kontrol altına alma girişimi. "Max", kullanıcıların mesajlarından mikrofonuna, rehberinden konumuna kadar her şeyi topluyor.

Uygulamanın gizlilik politikasında bu verilerin "hükümetle paylaşılabileceği" ifadesine yer verildi.

WHATSAPP YASAKLANDI, TELEGRAM KISKACA ALINDI

Rusya, 2025 yılı içinde internet üzerindeki baskıyı hızla artırdı. Kremlin'e bağlı denetim kurulu Roskomnadzor, 1 Ağustos itibarıyla WhatsApp’ı yasaklamıştı.

13 Ağustos’ta ise Telegram ve WhatsApp üzerinden yapılan aramalara "kısmi erişim kısıtlaması" getirildi.

WhatsApp, Rusya'nın bu adımına karşılık "gizliliğe bağlılığını sürdüreceğini" duyurdu.

Ancak Kremlin’in planı net: WhatsApp’ın yerini, tamamen kontrol altında tutabileceği yerli bir alternatif olan Max alacak.

'DİJİTAL GULAG' BENZETMESİ: FSB'YE DOĞRUDAN VERİ AKIŞI

Max Messenger’ın ortak yazarı ve aynı zamanda Devlet Duması milletvekili Anton Gorelkin, uygulamayı savunurken WhatsApp'ın "Meta gibi aşırılık yanlısı örgütlere ait olduğunu" öne sürdü.

Rusya İnternet Koruma Derneği Başkanı Mikhail Klimarev, Max’i "gözetleme aracı" olarak tanımladı.

The Times’a konuşan gazeteci Andrey Okun ise uygulamanın silinse bile telefonda kalmaya devam ettiğini ve FSB’nin konuşmaları gerçek zamanlı takip edebildiğini söyledi.

İŞGAL ALTINDAKİ UKRAYNA'DAKİ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinde hâlâ faal olan 500’den fazla okulda, Moskova’nın tarih ve kültür anlatımı zorla dayatılıyor. Ancak bazı öğrenciler, risk alarak gizlice Ukrayna müfredatına erişmeye çalışıyor. Max’in bu bölgelerde zorunlu hale gelmesiyle, çocukların Ukrayna kimliğine erişimi neredeyse imkânsız hale gelecek.

Ayrıca, Rusya'da mahsur kalan yaklaşık 19.546 Ukraynalı çocuğun, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ailelerine kavuşturulma girişimleri de sekteye uğrayabilir. Max uygulaması, bu iletişimi kesmek için yeni bir araç olarak devrede.

GÖZETİM ZİNCİRİNE BELARUS MODELİ

Belarus'ta kurulan yoğun gözetim sistemi Rusya'ya model oldu. Eski emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Belarus'ta güvenlik birimleri sadece vatandaşları değil, kendi görevlilerini de takip ediyor. Aramalarda kullanılan tetikleyici kelimeler, anında kayıt sistemini devreye sokuyor.

Benzer bir sistemin SORM üzerinden Rusya’da da devrede olduğu, tüm telekom sağlayıcıların bu altyapıya bağlı olduğu bildiriliyor. Derin paket inceleme (DPI) teknolojisi ile kara listedeki sitelere giriş anında tespit edilebiliyor.

MAX UYGULAMASI NEDEN TEHLİKELİ?

Max Messenger’ın özellikleri ve potansiyel etkileri şöyle: Devlet hizmetleri ve mobil ödeme sistemlerine doğrudan entegre. Kullanıcıdan IP adresi, konum, rehber, mikrofon, kamera ve dosya verisi topluyor. Bu veriler “herhangi bir hükümet ya da yerel otorite” ile paylaşılabiliyor. Uygulama silinse dahi çalışmaya devam ediyor. Gizli Ukrayna eğitimine katılan çocukların tespit edilmesini kolaylaştırıyor. Yakınlarına ulaşmaya çalışan Ukraynalı ailelerin hayatını riske atıyor.

PUTİN'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Vladimir Putin, 24 Haziran’da imzaladığı kararname ile Max platformunun FSB ile entegre çalışmasını resmileştirdi. 14 Eylül 2025’teki bölgesel seçimlere kadar tüm devlet çalışanlarının Max’e geçmesi bekleniyor.

Mart 2025’te Kremlin destekli sosyal ağ VKontakte tarafından piyasaya sürülen Max, "düşman ülkelerin uygulamalarını" devre dışı bırakma hedefiyle geliştirildi. Max’in, Gosuslugi ve e-oylama sistemleriyle tam entegrasyonu planlanıyor.

DİJİTAL BİR DUVAR ÖRÜLÜYOR

Max ile birlikte gelen bu yeni gözetim sistemi, Rusya'nın sadece bilgi akışını değil, aynı zamanda bireysel iletişimi ve dijital hayatıı da kontrol altına almayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu sistem, modern bir "dijital gulag" oluşturacak.