Reuters’a konuşan Türk diplomatik kaynak, İran ile ABD arasında bir çatışma ihtimaline karşı Türkiye’nin tüm senaryoları değerlendirdiğini söyledi

ABD–İran gerilimi yeni bir eşiğe gelirken, Ankara süreci hem güvenlik hem diplomasi ekseninde yakından izliyor.

Dünya basınında Türkiye’nin muhtemel bir senaryodaki rolüne dair yer alan spekülasyonlara diplomatik kaynaklardan cevap geldi.

TÜRKİYE NE YAPACAK?

Reuters'a konuşan kaynaklar, Ankara’nın önceliğinin bölgesel istikrar olduğu yineledi.

Diplomatik kaynaklar, "Doğal olarak, olumsuz bir gelişme olması durumunda alınabilecek önlemlerin tüm yönleri değerlendiriliyor" dedi.

Türkiye’nin tüm senaryoları masada tuttuğunu belirten diplomatik kaynak, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için atılabilecek adımlar üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.

"İRAN’IN EGEMENLİĞİNİ İHLAL EDECEK ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aynı kaynaklar, Türkiye’nin İran’ın egemenliğini ihlal edecek herhangi bir adım planlamadığını da açıkladı:

"İran’ın egemenliğini ihlal edecek herhangi bir adım söz konusu değil"

Ankara’nın İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğu ve bölgede yeni bir istikrarsızlık istemediği yinelendi.

Türkiye’nin hem Tahran hem Washington ile temaslarını sürdürdüğü, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini istediği kaydedildi.

DEZENFORMASYON İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında yer alan "Türkiye’nin muhtemel mülteci akınını durdurmak için İran topraklarına gireceği" yönündeki iddiaları yalanladı.

