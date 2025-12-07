Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan gazetesi Kathimerini’ye konuştu; Türkiye ile Yunanistan arasında yeni dönem için kritik sinyaller verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kathimerini muhabiri Manolis Kostidis’in sorularını cevapladı.

Yunanistan–Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi’nin yeniden başlatılması hakkında konuşan Bakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in 2026’nın ilk çeyreğine yönelik açıklamasına cevap olarak “Bu Yüksek İşbirliği Konseyi artık gerçekleştirilmelidir” dedi.

Türkiye’nin bu sürece ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiren Fidan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Konseyi ev sahipliği yapmaktan ve ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır" diyerek Ankara’nın kararlılığını ortaya koydu.

DOĞU AKDENİZ ZİRVESİ İÇİN ÖNCELİK MESAJI

Miçotakis'in Doğu Akdeniz ülkeleri zirvesi önerisine ilişkin soruya cevap veren Fidan, “Şu ana kadar bunu değerlendirmedik” dedi. Ancak Türkiye’nin önceliğini sıraladı:

"Önce Yüksek İşbirliği Konseyi’ni canlandırmamız gerekiyor."

FİDAN İLE KOSTİDİS ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Kathimerini’nin Türkiye muhabiri Manolis Kostidis ile yapılan söyleşide Fidan şu mesajları verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan Yunan basınına konuştu! Türkiye zirveye ev sahipliği yapabilir

ABD İLE CAATSA KRİZİ İÇİN “ÇOK YAKINDA” MESAJI

Doha’da da gazetecilere konuşan Bakan Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki CAATSA yaptırımlarına da değinmişti.

Fidan, “Türkiye ve ABD'nin çok yakında bu yaptırımların kaldırılması için bir yol bulması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. NATO müttefikleri olarak konunun üzerinde çalıştıklarını söyledi.

UKRAYNA SAVAŞI İÇİN WASHİNGTON’UN PLANI: “BAŞLANGIÇ NOKTASI”

Doha’daki forum kapsamında Reuters’a konuşan Fidan, Washington’un Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik planın “sadece bir başlangıç noktası” olduğunu söyledi. Bu planın yeni bir çerçeveye doğru ilerlediğini kaydetti.

“TRUMP'IN YAPMAK İSTEDİKLERİ TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARIYLA ÖRTÜŞÜYOR"

“Şu anda arabuluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında Trump'ın yapmak istedikleri Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşüyor” diyen Fidan, Ukrayna'da ve Gazze'de ateşkes istediklerini söyledi.

BAKAN FİDAN'DAN ÖCALAN AÇIKLAMASI

Fidan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin bu entegrasyon sürecinde rol oynayıp-oynamayacağı sorusuna ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir rol oynayabilir. 2009-2013 yıllarında MİT Başkanlığı görevi yürütürken PKK lider kadrosuyla angajmanlarım oldu, görüşmelerim oldu. Belirli bir noktaya varmaya çalıştık. Esasında bir ortak anlayışa ulaşmaya çok yaklaştık. Aslında ulaştık da fakat PKK terk etti bu ortak anlayışı Suriye sebebiyle. Bu geçmişte kaldı her halükarda. Ancak tarih tekerrürden ibaret biliyorsunuz. Özellikle Suriye'de bir rol oynayabileceğini düşünüyorum ancak bir rol oynamak ister mi yoksa bunu bir kaldıraç olarak mı kullanmak isteyecek bilmiyoruz.”

“TİCARET GEMİLERİNİN VURULMASINI İSTEMİYORUZ”

Bakan Fidan, Karadeniz'deki gemilere yapılan saldırılarla ilgili “Ukraynalı dostlarımızla bu konuyu gündeme taşıdık. Sadece Ukraynalı dostlarımızla değil, Rus tarafıyla da aynı endişeleri gündeme taşıdık. Büyükelçileriyle görüştük. Bizim için çok hassas bir husus. Ticaret yollarının hedef alınmasını istemiyoruz. Ticaret gemilerinin vurulmasını istemiyoruz. En baştan beri bizde kaygı uyandıran hususlardan biriydi bu. Bu, savaşın tırmanması anlamına geliyor hem coğrafi anlamda hem de metodoloji çeşitlenmesi anlamında” dedi.

