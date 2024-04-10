Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'den gelen taleple yapılan görüşmede Gazze'de insani kriz ele alındı.

İsrail'in Gazze'de Hamas lideri İsmail Heniyye'nin aile üyelerini şehit etmesinin ardından Türkiye-ABD arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'den gelen taleple mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

BAKAN FİDAN ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan arasında gerçekleşen görüşmede Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

TALEP ABD'DEN GELDİ

Kaynakların aktardığına göre görüşme talebi ABD'den geldi.
İlgili Haberler
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Atletico Madrid ve Dortmund kozlarını Şampiyonlar Ligi'nde paylaşıyor! İlk 11'ler belli olduHollandalı efsaneden Haaland'a sert sözler! 'İşe yaramaz'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya yeni kara listesini açıkladı! 22 İngiliz vatandaşına yasak geldi - DünyaRusya yeni kara listesini açıkladı! 22 İngiliz vatandaşına yasak geldiErdoğan'dan Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı mesajı: İsrail hukuk önünde hesap verecek - Dünya"İsrail hukuk önünde hesap verecek"İsrail, Hamas liderinin ailesini hedef aldı! Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu şehit oldu - Dünya"Filistin mücadelemizde kararlılığımızı artıracak"Gazze'de son durum... İsrail soykırımı bayramda da sürüyor! Can kaybı yine arttı - Dünyaİsrail soykırımı bayramda da sürüyor! Can kaybı arttıİsrail'de büyük panik! İşte Türkiye'nin yaptırımlarından en çok etkilenecek 2 sektör - Dünyaİşte kısıtlamalardan en çok etkilenecek 2 sektörBiden da Netanyahu'ya sırtını döndü: 'Gazze'de hata yapıyor' - DünyaBiden da Netanyahu'ya sırtını döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...