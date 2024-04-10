Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'den gelen taleple yapılan görüşmede Gazze'de insani kriz ele alındı.
İsrail'in Gazze'de Hamas lideri İsmail Heniyye'nin aile üyelerini şehit etmesinin ardından Türkiye-ABD arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'den gelen taleple mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.
BAKAN FİDAN ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan arasında gerçekleşen görüşmede Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
TALEP ABD'DEN GELDİ
Kaynakların aktardığına göre görüşme talebi ABD'den geldi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi