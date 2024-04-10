Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Nisan 2024 21:46 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 22:21 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'den gelen taleple yapılan görüşmede Gazze'de insani kriz ele alındı.