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Haberler > Dünya > Dışişleri'nden Ruanda’da soykırımının 30. yılında taziye mesajı

Dışişleri'nden Ruanda’da soykırımının 30. yılında taziye mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri&#039;nden Ruanda’da soykırımının 30. yılında taziye mesajı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın sorumluluğunda Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994 yılında gerçekleştirilen Tutsilere yönelik soykırımın 30’uncu yılı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Fransa'nın sömürdüğü Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış ve 100 günde BM'ye göre en az 800 binden fazla Tutsi'yi katletmişti.

Ruanda soykırımının 30. yıl dönümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı.

RUANDA SOYKIRIMINI DERİN ÜZÜNTÜYLE HATIRLIYORUZ

Dışişleri Bakanlığından tarafından yayımlanan mesajda, “Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994 yılında yaşanan Tutsilere Yönelik Soykırımı 30. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyor; dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Ruanda’nın geçtiğimiz otuz yılda toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıları takdirle karşılıyoruz. Ruanda’daki huzur, istikrar ve refah ortamının daim olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ İNSANLIK SUÇUNUN KARŞISINDA

Kigali’de düzenlenecek olan törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’ın katılacağı belirtilen açıklamada, “Kigali'de 7 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek “1994 Tutsilere Yönelik Soykırımın 30. Yıl Dönümü Anma Töreni”ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız iştirak edecektir. Türkiye’nin her türlü insanlığa karşı suç, ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısında olduğunu yineliyoruz” denildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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