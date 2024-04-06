Filistinliler için kanlı plan! Topyekûn soykırım hazırlığı, Gazze için daha korkuncu pusuda

Siyonist gruplar ‘Fısıh Bayramı’nda yeni bir katliam başlatacak. Mescid-i Aksa’yı işgal etmeyi hedefleyen siyonist gruplar, İslam’ın mabetlerini yakıp yıkacak.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Gazze’de altı aylık zaman diliminde 33 binden fazla sivili katleden İsrail, yeni bir çılgınlığa hazırlanıyor. Devlet destekli radikal siyonist örgütler eliyle süren hazırlıklar, Kudüs başta olmak üzere tüm işgal şehirlerine yayılacak korkunç bir soykırım planı. Siyonist gruplar ilk saldırıyı ‘Fısıh Bayramı’ kapsamında 10 Nisan günü Kudüs’teki Dominos Flevid Kilisesi’nden başlatacak. Önce Mescid-i Aksa’yı işgal edip Müslüman kanı dökecekler. Ardından tüm işgal edilmiş şehirlerde İslam’ın mabetlerini yakıp yıkıp sokak katliamlarına girişecekler. Filistinli akademisyen-tarihçi Dr. Abdullah Marouf, Mossad ve Şin Bet destekli şiddet eylemlerinin başında Byron Stinson (Tzahi Mamo) isimli bir Haham’ın olduğunu ve “Filistin’de tek bir Müslüman bırakmama” sloganı ile hareket ettiklerini anlattı.

GEREKÇE ÜRETTİLER

Gazetemize konuşan Filistinli İslam Tarihi araştırmacısı Dr. Marouf, toplu cinayet için aylardır yoğun çaba yürütüldüğünü söyledi. Dr. Marouf “Bütün Yahudileri sokağa dökmek için her ayrıntı düşünüldü. Müslüman karşıtı kalkışmanın merkezinde Mabed Enstitüsü var. Motivasyon unsuru olarak bir yığın kutsal gerekçe ürettiler. Hatta Teksas’ta kodları ile oynadıkları genetiği ile değiştirilmiş bir kırmızı inek ürettiler. Muharref Tevrat ve diğer kutsal gördükleri metinlerden hareketle Müslümanları şeytanlaştırmak ve binlerce yıllık intikam söylemi ile hareket ediyorlar.



Kırmızı ineğin Flevid Kilisesi'nde kurban edilmesinden sonra katliam başlayacak.

KUBBETÜ’S-SAHRA HEDEFTE

İsrail ilk kurulduğunda Başhahamlık tüm Yahudilere Mescid-i Aksa’yı haram kıldı. Şimdi bu dinî yasağı delip Kubbetü’s-Sahra’yı yıkacaklar. Salih aleyhisselam kıssasında farklı dinamiklerle zikredilen kırmızı ineği Flevid Kilisesi’nde kurban ettikten sonra topyekûn savaş ilan edilecek. Bunun tarihî arınma fırsatı olduğu inancındalar. Olayı, bağlamından kopuk bir vahşet aracına vesilesi hâline getirdiler. Bir tür sürek avı başlatacak bu grubu İsrail savaş kabinesi üyeleri, asker ve emniyet birimleri de destekliyor. Gazze’deki tarihî katliamı dahi gölgede bırakacak bir soykırım planı bu. İslam dünyası bu hazırlıkları bilmeli. Bu kanlı ajandaya dair çok önemli bilgilere ulaştık. İneğin kanını akıttıktan sonra tarihin döneceğine inanıyorlar. İsrail sürgününün intikamını hiç ilgisi olmayan Filistin halkından alacaklar. Dünya bu sefer de kanlı cinayetleri Gazze gibi izleyecek mi bilmiyoruz ancak bu çılgınlığı mutlaka deneyecekler. Filistinlileri insan olarak görmüyorlar. Dünyadan yükselecek tepki dışında bu kanlı emelleri engelleyecek herhangi bir faktör de yok gibi” şeklinde konuştu.

"NETANYAHU AZLEDİLSİN" DİLEKÇESİ

İsrail’de 28 üst düzey yetkili Başbakan Binyamin Netanyahu’nun azledilmesi için Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi. Dilekçede, Netanyahu’nun savaşı rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından dolayı suçlandığı davaları ertelemek için kullandığı öne sürüldü.