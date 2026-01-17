İran'daki gerilimde ABD'nin saldırı olasılığı konuşulurken Trump dün teşekkür ettiği İran'ı bugün yeniden tehdit etti. ABD Başkanı, Hamaney'i işaret edip "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" dedi.

İran'da protestolar sürerken ABD ile gerilim de artarak devam ediyor. ABD'nin İran'a saldırması beklenirken Başkan Trump peş peşe açıklamalarıyla kafaları karıştırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kendilerine İran’da infazların durdurulduğu yönünde bilgi ulaştığını belirterek, “Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz” demişti.

Trump, daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, İran yönetiminin bir günde gerçekleştirilmesi planlanan 800’den fazla infazı iptal etmesine “büyük saygı duyduğunu” ifade ederek teşekkür etmişti.

Dün teşekkür etti, bugün tehdit! Trump, Hamaney'i hedef aldı: İran'a yeni lider arama zamanı

ABD VE İSRAİL'İ SUÇLADI

Bugün ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, iki haftayı aşan olayların ülkeyi derinden sarstığını belirterek, protestoların arkasında ABD ve İsrail bağlantılı unsurların bulunduğunu öne sürdü. Washington ve Tel Aviv’i yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı “suçlu” ilan etti.

“Son yaşananlar bir Amerikan fitnesiydi” ifadelerini kullanan Hamaney, ABD’nin hedefinin İran’ı zayıflatmak olduğunu savundu. Ülkeyi savaşa sürüklemeyeceklerini vurgulayan Hamaney, yerli ve yabancı sorumluların mutlaka hesap vereceğini, İran halkının bu süreci de atlatacağını dile getirdi.

HAMANEY'İ TEHDİT ETTİ

Hamaney'in açıklamasından saatler sonra Trump yeni bir tehditle tekrar sahneye çıktı.

Politico'ya konuşan ABD Başkanı Donald Trump "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA YAŞANANLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

