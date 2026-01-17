İran dini lideri Ali Hamaney, son protestolarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ilk kez açıkça dile getirirken, olaylardan ABD ve İsrail’i sorumlu tuttu. Ülkede uzun süredir kapalı olan internet ise kısmen yeniden erişime açıldı.

İran dini lideri Ali Hamaney, Tahran’da yaptığı konuşmada son haftalarda ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hamaney, protestolar sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini kamuoyu önünde ilk kez kabul etti.

ABD VE İSRAİL'İ SORUMLU TUTTU

Hamaney, iki haftadan uzun süren ve ülkeyi derinden sarsan gösterilerde büyük yıkım yaşandığını belirterek, olayların arkasında ABD ve İsrail ile bağlantılı unsurların bulunduğunu öne sürdü. Şiddet olaylarından Washington ve Tel Aviv’i sorumlu tutan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı “suçlu” olarak nitelendirdi.

“Son yaşananlar bir Amerikan fitnesiydi” ifadelerini kullanan Hamaney, ABD’nin hedefinin İran’ı zayıflatmak olduğunu savundu. İran karşıtı son ayaklanmanın, ABD Başkanı’nın doğrudan müdahil olması nedeniyle önceki olaylardan farklı olduğunu dile getiren Hamaney, İran’ın sınırları dışında bir çatışmayı tırmandırmak istemediklerini ancak sorumluların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Ülkeyi savaşa sürüklemeyeceklerini söyleyen Hamaney, yerli ve yabancı sorumluların mutlaka hesap vereceğini ifade ederek, İran halkının bu süreci de geride bırakacağını dile getirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ KISMEN AÇILDI

Öte yandan protestolar nedeniyle uygulanan internet kesintisinde sınırlı bir gevşeme yaşandı. İran medyası, bazı kullanıcılar için internet ve SMS hizmetlerinin yeniden devreye alındığını duyurdu. İnternet izleme kuruluşu NetBlocks ise yaklaşık 200 saat süren kesintinin ardından bağlantı seviyesinde hafif bir artış gözlemlendiğini, erişimin normal seviyelerin yaklaşık yüzde 2’sine ulaştığını açıkladı.

Resmi olmayan rakamlara göre, protestolar süresince güvenlik güçleri, göstericiler ve siviller dahil olmak üzere toplam 3.090 kişi hayatını kaybetti.

