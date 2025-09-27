Dünya 20 yıl sonra nasıl bir yer olacak? 171 sayfada korkutan gerçek!

Finlandiya hükümeti tarafından hazırlatılan “Gelecek Raporu”, 2045 yılına kadar dünya düzeninde yaşanabilecek en çarpıcı senaryoları gözler önüne serdi. 171 sayfalık rapor, NATO’nun sonunu, iklim çöküşünü ve savaşın yeni normal haline gelmesini öngörüyor.

Finlandiya hükümetinin hazırlattığı 171 sayfalık rapor, sadece bir dizi tahmin değil; dünya siyasetinden ekonomiye, çevreden teknolojiye kadar küresel düzeyde sistemsel kırılmalara işaret eden stratejik bir alarm metni.

Rapor, önümüzdeki 20 yıl içinde insanlığın karşı karşıya kalabileceği dört farklı senaryoya yer veriyor.

EN İYİMSER SENARYO: BARIŞ VE YEŞİL EKONOMİ

Rapora göre en iyimser ihtimal, “Kurallara dayalı uluslararası düzenin güçlendiği, hükümetler ve STK’lar arasında barışçıl işbirliğinin hakim olduğu” bir dünya. Bu tabloda yeşil ekonomi adil şekilde yayılıyor, AB daha güçlü bir siyasi güç haline geliyor ve teknoloji insan odaklı kullanılıyor. ABD’de siyasi kutuplaşmanın azaldığı, Çin’de devlet kontrolünün hafiflediği, Rusya’da ise demokrasiye dönüşün başladığı öngörülüyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN KARANLIK SENARYOSU

Amazon ve Nvidia gibi küresel teknoloji devlerinin gelecekte “dünyayı kontrol altına alabileceği” uyarısı dikkat çekti. Raporda bu şirketlerin serbest bırakılması halinde “sadece hakimiyet kurmakla kalmayıp demokrasileri de yok edecekleri” vurgulanıyor. Çin’in kritik teknolojilerde kendi kendine yeten bir güç olacağı, ABD’nin avantaj kaybedeceği, Rusya’nın ise teknoloji devlerinden yoksun kalacağı tahmin ediliyor.

"AB, ÇİN, ABD VE RUSYA'YA DA TABLO DEĞİŞİYOR"

Rapor, bölgeleri farklı etiketlerle tanımladı: AB “saldırı altındaki kale”, Çin “öngörülemez”, ABD “güçlü” ve Rusya “Putinist” bir ülke olarak çizildi. Ancak en kötü senaryoda tablo tamamen değişiyor: Küresel ısınmanın geri döndürülemez hale geldiği, otoriterliğin arttığı, kaos ve iç çatışmaların yükseldiği bir dünya sahneye çıkıyor.

EN KÖTÜ KABUS: ÇÖKÜŞ VE FAŞİZM

Rapora göre ABD, küresel üstünlüğünü kaybederek “içine kapanmış” bir ülke haline geliyor. Çin iç çatışmalarla “felç oluyor” ve Rusya tam anlamıyla faşist bir ülkeye dönüşüyor. En kötü senaryoda NATO’nun sonu ve iklim çöküşü kaçınılmaz görünüyor.

AFRİKA İÇİN SÜRPRİZ TAHMİN

Çalışma ayrıca Afrika’nın, askeri savaşlar ve terörizmin etkisini sınırlı tutması halinde “bir sonraki ekonomik süper güç” olma potansiyeline sahip.

1993’ten beri hazırlanan ve bu yıl 171 sayfalık kapsamlı bir içerikle yayımlanan rapor, Finlandiya’daki karar alıcılara uzun vadeli stratejik vizyon sunmayı hedefliyor.