Türkiye, askeri havacılıkta attığı bu adımla yalnızca kendi sınırlarında değil, dünya genelinde manşetlere çıktı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA’nın, iki prototiple tamamen otonom şekilde gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkede “havacılık tarihinde dönüm noktası” olarak yorumlandı.

Türkiye, askeri havacılıkta tarihi bir eşiği geride bıraktı. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, iki prototiple birlikte dünya havacılık tarihinde ilk kez tamamen otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirdi

Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada uluslararası basında manşetlere taşınan KIZILELMA, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki seviyesini tüm dünyaya gösterdi.

Dünya basını manşetten duyurdu! Tarihi kırılma Türkiye’den!

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE BİZİ ŞAŞIRTTI

İsrail merkezli Israel News, test uçuşunu “Türkiye insansız savaş uçaklarıyla yaptığı başarılı testle İsrail’i şaşırttı” başlığıyla duyurdu. Haberde, Türk insansız savaş uçaklarının tamamen otonom şekilde formasyon uçuşu yapmasının, hava muharebesinde geri dönüşü olmayan bir eşik anlamına geldiği ifadeleri yer aldı. Ankara’nın askeri havacılıkta “altın çağ” başlattığı vurgulandı.

"PİLOTLAR ÇAĞININ SONU"

Tel Aviv merkezli Kikar, KIZILELMA uçuşunu “Pilotlar çağının sonu” sözleriyle verdi. Haberde, iki Türk insansız savaş uçağının karmaşık manevraları insan müdahalesi olmadan gerçekleştirdiği ve yapay zeka destekli hava filolarının insanlı savaş uçaklarının yerini almaya başladığına dikkat çekildi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.

AVRUPA: HAVACILIKTA TARİHİ KIRILMA

Polonya merkezli Defence Industry Europe, KIZILELMA’nın gerçekleştirdiği uçuşu havacılık tarihinde bir dönüm noktası olarak tanımladı. Haberde, insansız savaş uçaklarının ilk kez insan müdahalesi olmadan koordineli yakın kol manevrası yaptığına dikkat çekildi.

Belçika merkezli Army Recognition ise bu uçuşun, yapay zeka destekli hava muharebesine geçişte kritik bir eşik olduğunu yazdı. Türkiye’nin, Batı ve Doğu’daki benzer projeler henüz geliştirme aşamasındayken bu kabiliyeti sahada sergilediğine değindildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçaklarının, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında "oyun değiştirici" olacağını belirtti.

“EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR OPERASYONEL YETENEK”

Army Recognition’da yer alan değerlendirmede, Türkiye’nin uzaktan kumandalı sistemlerden tamamen bağımsız, otonom hava muharebe kabiliyetine sahip az sayıda ülke arasına girdiği ifade edildi. Haberde, bu yeteneğin senkronize saldırılar, hava devriyesi ve insanlı uçaklarla birlikte görev yapma kapasitesini kökten değiştirdiği aktarıldı.

ÇORLU’DA TARİHİ TEST

Baykar’ın açıklamasına göre test, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapıldı. KIZILELMA’nın PT3 ve PT5 prototipleri art arda havalandı. Akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde iki uçak, hız, irtifa ve mesafe ayarlarını kendi içinde koordine ederek sıkı formasyonda uçtu. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.

HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ DE DENENDİ

Test kapsamında modern hava muharebesinin temel görevlerinden biri olan hava devriyesi senaryosu da icra edildi. KIZILELMA’lar, belirlenen rota üzerinde eş güdümlü şekilde devriye uçuşu yaptı. Bu kabiliyet, gelecekte hava savunma ve önleme görevlerinin otonom filolar tarafından yürütülebileceğini gösterdi.

Pakistan merkezli Times of Islamabad, Türkiye’nin KIZILELMA ile askeri havacılıkta yeni bir sayfa açtığını yazdı. Haberde, bu başarının küresel güçlerin savunma birimlerinde dikkatle takip edildiği ve hava üstünlüğü kavramını yeniden şekillendirdiği belirtildi.

KASIM BAŞARISININ DEVAMI

KIZILELMA, Kasım 2025’te görüş ötesi menzilde bir hava hedefini hava-hava füzesiyle vurarak bu alanda da dünya tarihinde bir ilke imza atmıştı. Otonom kol uçuşu, bu başarının devamı niteliğinde kayda geçti.

