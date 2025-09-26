Dünya basını Türkiye’yi konuşuyor: F-35 hamlesi her şeyi değiştirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altı yıl aradan sonra yaptığı Beyaz Saray ziyareti dünya basınında manşetlere taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmede Gazze, Suriye, Ukrayna-Rusya savaşı ve F-35 savaş uçakları gibi kritik başlıklar masaya yatırıldı. Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'değerli dostum' ifadesini kullandığı, Türkiye ile ABD’nin 'kritik müttefik' olarak tanımlandığı aktarıldı. Zirvenin Yunanistan ve İsrail’de endişe doğurduğu öne çıktı.

WASHİNGTON POST: TRUMP, ERDOĞAN'I KRİTİK MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYOR

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, tarihi görüşmeyi manşetten duyurdu. Haberde Trump’ın, Erdoğan’ı Gazze ve Ukrayna’daki barış süreçlerinde "kritik müttefik" olarak gördüğü belirtildi. Trump’ın ayrıca F-35 satışına yeşil ışık yaktığı ve Türk heyeti için "çok zekiler" ifadesini kullandığı aktarıldı.

WALL STREET JOURNAL: YAPTIRIMLAR HEMEN KALKABİLİR Wall Street Journal, Trump’ın 2019’da Rusya’dan alınan S-400 füzeleri nedeniyle uygulanan yaptırımları "hemen kaldırabileceğini" söylediğini yazdı. Gazete, Trump’ın Türkiye’ye F-35 satmaya açık olduğuna dikkat çekti. NBC NEWS:"F-35 YASAĞI KALKABİLİR ABD merkezli NBC News, "Trump, ABD’nin NATO müttefikine F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyor" başlığıyla haberi duyurdu. Trump’ın Ankara’ya 5. nesil savaş uçağı satışında kısıtlamaların yakında kalkabileceğini söylediği belirtildi. FOX NEWS: ERDOĞAN SAVAŞI BİTİREBİLİR Fox News, Trump’ın "Erdoğan isterse Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmede büyük bir rol oynayabilir" sözlerine dikkat çekti. Trump’ın, "Erdoğan şu anda çok tarafsız. Tarafsız olmayı seviyor, ben de seviyorum" ifadeleri öne çıkarıldı. ASSOCİATED PRESS: OLUMLU GEÇTİ AP, görüşmenin olumlu geçtiğini ve ABD’nin Türkiye’ye gelişmiş savaş uçağı satışına ilişkin kısıtlamaların yakında kaldırılabileceğini aktardı.

MIDDLE EAST EYE: ENERJİ MUTABAKATI İMZALANDI

Middle East Eye, iki ülke arasında nükleer enerji alanında imzalanan mutabakata dikkat çekti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın "ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı imzaladık" sözlerine yer verildi.

Alman Stern dergisi basın toplantısında; Suriye, F-35`ler ve Ukrayna-Rusya savaşının konuşulduğunu kaydetti. Haberde, Trump`ın bir gazetecin sorusuna verdiği cevapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın iki taraf arasında arabuluculuk rolü oynayabileceğini söylediği vurgulandı.

THE TIMES: NETANYAHU RAHATSIZ

İngiliz The Times, Trump’ın Erdoğan’a övgüler yağdırdığını yazdı. Haberde, Trump’ın Türkiye’ye F-35 satmaya hazır olduğunun altı çizildi. Times ayrıca, bu gelişmenin İsrail Başbakanı Netanyahu’yu rahatsız edeceğini ele aldı.

BBC: ALTI YIL ARADAN SONRA

BBC, Erdoğan’ın 2019’dan sonra ilk kez Beyaz Saray’a geldiğini vurguladı. Haberde, Trump’ın görüşmeyi "harika" olarak değerlendirdiği ve Erdoğan’ın hem Zelenskiy hem de Putin tarafından saygı gören bir lider olduğuna dikkat çektiği aktarıldı.

TIMES OF ISRAEL: TEL AVİV ENDİŞELİ

Times of Israel, Trump’ın Erdoğan’ı Gazze ve Ukrayna’daki savaşlarda "güvenilir aracı" olarak gördüğünü yazdı. Haberde, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının İsrail için endişe verici bir gelişme olduğu belirtildi.

KATHIMERINI: SAVUNMA MERKEZDE

Yunan Kathimerini gazetesi, zirvede savunma başlıklarının öne çıktığını bildirdi. Trump’ın "F-35 ve Patriot’lar hakkında konuşacağız" sözlerine yer verildi.

Yunanistan`ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr`da" ise yayınlanan "Erdoğan`ın Trump`ın yanındaki fotoğrafı ve (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis`in `hayat böyle işte`si" başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın BM Genel Kurulu çerçevesindeki temasları ve Türkiye`nin uluslararası diplomasideki önemine değindi.

PROTO THEMA: TRUMP YAKASINA F-35 ROZETİ TAKTI

Yunan Proto Thema gazetesi, görüşmenin sıcak bir atmosferde geçtiğini yazdı. Haberde Trump’ın yakasına F-35 rozeti taktığı ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın "F-35 konusu yıl sonuna kadar çözülecek" dediği aktarıldı.

Ta Nea gazetesinde de Trump`ın F-35`ler konusunda kolayca anlaşma sağlayabiliriz ifadesine yer verildi.

AL JAZEERA: DÖRT KRİTİK SONUÇ

Katar merkezli Al Jazeera, görüşmeyi "dört sonuç" başlığıyla okuyucularına sundu. Trump’ın Erdoğan için "Onu ağırlamak bir onur" sözlerine yer verilirken Gazze, Ukrayna, savunma anlaşmaları ve ticaret başlıklarının öne çıktığı belirtildi.

İSRAİL BASINI: GAZZE SAVAŞI MASADA

İsrail medyası, görüşmede Gazze savaşının da ele alındığını yazdı. Times of Israel ve diğer yayın organları, Türkiye’nin F-35 alımının İsrail’in askeri üstünlüğü açısından kaygı verici olduğunu yazdı.