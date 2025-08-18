Dünya böylesini görmedi! Yeni nesil füzeler uçak gemilerini saniyeler içinde vuracak!

Pekin, ABD'nin Pasifik'teki üstünlüğüne meydan okumaya hazırlanıyor. Çin yönetiminin, 3 Eylül'de Tiananmen Meydanı'nda düzenlenecek büyük askeri geçit töreninde, düşman savaş gemilerini hedef alacak dört yeni füzesini tanıtması bekleniyor.

YJ-15, YJ-17, YJ-19 VE YJ-20 SAHNEYE ÇIKIYOR

Yaklaşık 40.000 kişinin katılımıyla gerçekleşen geçit töreni provasına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraflarda YJ-15, YJ-17, YJ-19 ve YJ-20 kodlu füzeler askeri araçlar üzerinde görüldü.

"YJ" kısaltması, Çince'de "Kartal Saldırısı" anlamına gelen "Ying Ji"den geliyor ve Çin'in gemisavar füze ailesini temsil ediyor. Uzmanlar, YJ-15’in süpersonik, YJ-17 ve YJ-19’un hipersonik, YJ-20’nin ise aeroballistik bir sistem olabileceğine dikkat çekti.

Geçit töreni, Çin’in İkinci Dünya Savaşı’ndaki "Japon saldırganlığına karşı direnişinin" 80. yıl dönümüne denk geliyor.

ABD DONANMASI İÇİN YENİ TEHDİT HARİTASI

Avustralyalı deniz analisti Alex Luck, Newsweek'e yaptığı açıklamada, yeni füzelerin sadece gemi batırmakla sınırlı kalmayabileceğini, kara saldırılarında da etkili olabilecek ikili bir görev üstlenebileceğini söyledi.

"Amerika'nın Kızıldeniz'de ve başka yerlerde gerçekleştirdiği operasyonlar, kendisine yöneltilen tehditlere karşı iyi bir önleme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Ancak Çin'in yetenekleri daha sofistike olabilir" diyen Luck, yeni füzelerin ABD'nin savunma stoklarını zorlayabileceğini vurguladı.

ÇİN'İN ANTİ-ERİŞİM STRATEJİSİ DERİNLEŞİYOR

Çin'in yeni nesil gemisavar füzeleri, sadece silah değil; Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde ABD'nin muhtemel müdahalesini daha başlamadan durduracak "ölümcül bir bariyer" olarak konumlanıyor. Pekin’in agresif askeri stratejisinde kilit rol oynayan bu füzeler, Batı Pasifik'te Amerikan varlığını "kör noktaya" çekmeyi hedefliyor.

Anti-erişim ve alan inkarı (A2/AD) stratejisinin belkemiğini oluşturan bu yeni sistemler, Çin’in Pasifik’teki fiili egemenliğini sadece ilan etmekle kalmayıp, sahada da mühürleme planının bir parçası.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı’na göre, hipersonik füzeler farklı platformlardan fırlatılabiliyor ve aerodinamik manevraları balistik çatıyla birleştirerek radar sistemlerini alt edebiliyor.

GİZLİLİK BİTTİ

Newsweek’e konuşan ancak ismini vermeyen bir Çinli askeri gözlemci, bu yeni füzelerin ABD'nin gelişmiş sensörlerine karşı görünmezlik teknolojisinden çok hız ve manevra kabiliyetiyle üstünlük sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Gözlemciye göre Çin artık düşük gözlemlenebilirlik yerine, "tespit edilse bile önlenemeyecek" sistemler üzerine odaklanıyor. Bu strateji, Amerikan hava savunma sistemlerinin zaaflarını değerlendirmeye yönelik yeni bir sayfa açıyor.

UÇAK GEMİLERİNİ VURACAK YETENEK

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi’nden kıdemli araştırmacı Tom Shugart da "Çin’in bu füzeleri, büyüyen uçak gemisi filosuyla entegre etmek üzere geliştirdiği" yorumunu yaptı.